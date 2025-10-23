 Aller au contenu principal
Tesla chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O chutent de 3 % à 425,87 $ en pré-marché après un bénéfice du troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street (lien)

** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre consécutif, selon les données de LSEG, en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche, ainsi que d'une baisse des revenus provenant des crédits réglementaires

** Le directeur financier Vaibhav Taneja déclare que l'impact total des tarifs douaniers au troisième trimestre a dépassé 400 millions de dollars

** Cependant, le chiffre d'affaires de Tesla pour le troisième trimestre dépasse les attentes des analystes

** La société a également rappelé (lien) plus de 60 000 Cybertrucks en raison d'un problème de logiciel mercredi

** Depuis le début de l'année, à la clôture de mercredi, TSLA est en hausse de près de 9 %, ce qui représente son gain annuel le plus faible depuis trois ans; S&P 400 Automobile Manufacturers .SPMDCAUTM est en hausse de près de 13 %

