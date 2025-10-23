 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Libération du cycliste français Sofiane Sehili qui était détenu en Russie
information fournie par AFP 23/10/2025 à 11:05

Photo du 23 octobre 2025 publiée par le service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié, montrant le cycliste français Sofiane Sehili, arrêté pour suspicion d'avoir traversé illégalement la frontière russe, dans une salle d'audience après avoir été condamné à une amende de 50 000 roubles (530 euros) puis libéré sans l'avoir payée, dans la colonie extrême-orientale de Pogranitchny ( Service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié / Handout )

Photo du 23 octobre 2025 publiée par le service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié, montrant le cycliste français Sofiane Sehili, arrêté pour suspicion d'avoir traversé illégalement la frontière russe, dans une salle d'audience après avoir été condamné à une amende de 50 000 roubles (530 euros) puis libéré sans l'avoir payée, dans la colonie extrême-orientale de Pogranitchny ( Service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié / Handout )

Le cycliste français Sofiane Sehili, incarcéré depuis début septembre en Russie, a été libéré jeudi par la justice russe après avoir été condamné à une amende pour "franchissement illégal de la frontière" dans l'Extrême-Orient russe.

"Il a d'abord été reconnu coupable de franchissement illégal de la frontière et condamné à une amende de 50.000 roubles (environ 530 euros)", a déclaré à l'AFP par téléphone une porte-parole du service de presse unifié des tribunaux régionaux.

Mais compte tenu du temps passé en détention provisoire, le cycliste de 44 ans a été "exempté du paiement de l'amende et libéré dans la salle du tribunal" de la localité de Pogranitchny, dans la région de Primorié (Extrême-Orient russe) où a eu lieu l'audience, a-t-elle précisé.

Selon les images diffusées sur Telegram par ce service de presse des tribunaux, Sofiane Sehili, vêtu d'un pull et d'un pantalon bleus, a écouté le jugement dans une cage en métal réservée aux prévenus, avant d'être libéré.

En France, sa compagne Fanny Bensussan a exprimé son soulagement, et dit à l'AFP dans un message transmis sur Instagram sa "hâte" d'être avec lui et de "pouvoir lui parler, de voir ses parents heureux de le retrouver".

Elle a également indiqué se réjouir de voir "que toute la communauté cycliste saute avec joie sur la nouvelle ce matin".

"J'ai été extrêmement soutenue pendant ces deux mois", a-t-elle affirmé, saluant également "le travail incroyable" de leur avocate en Russie.

"Elle a subi beaucoup de pression, tout en avançant seule. 63 jours de vélo, 51 jours en prison... Ca aurait pu être pire sans elle", a relevé cette femme qui réside dans le département du Lot (sud-ouest de la France).

Dans une publication sur sa page Instagram, Mme Bensussan affirme également: "Donnez-moi encore quelques jours pour organiser le retour de Sofiane. La prochaine update viendra de lui. Je retourne à mon vélo".

- Départ de Lisbonne -

Contactée par l'AFP, l'avocate Alla Kouchnir n'était pas joignable dans l'immédiat.

Accusé de "franchissement illégal de la frontière" russe, M. Sehili risquait jusqu'à deux ans de prison.

Photo du 23 octobre 2025 publiée par le service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié, montrant le cycliste français Sofiane Sehili, arrêté pour suspicion d'avoir traversé illégalement la frontière russe, dans la cage des accusés lors d'une audience au tribunal dans la colonie extrême-orientale de Pogranitchny ( Service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié / Handout )

Photo du 23 octobre 2025 publiée par le service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié, montrant le cycliste français Sofiane Sehili, arrêté pour suspicion d'avoir traversé illégalement la frontière russe, dans la cage des accusés lors d'une audience au tribunal dans la colonie extrême-orientale de Pogranitchny ( Service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié / Handout )

Il avait été arrêté début septembre en Extrême-Orient russe, censé être l'étape finale de son record du monde de la traversée eurasienne à vélo. Il était depuis en détention provisoire dans l'attente de son procès.

Le cycliste d'endurance français avait voulu pédaler en Russie depuis la Chine via un poste-frontière qui n'était franchissable qu'en train ou en autocar, selon un responsable d'une commission publique de contrôle des prisons, Vladimir Naïdine.

Or, utiliser ces modes de transport aurait invalidé son record après plus de 60 jours et des milliers de kilomètres d'effort.

Le sportif était parti de Lisbonne début juillet, et comptait traverser 17 pays pour arriver début septembre à Vladivostok, en Extrême-Orient russe.

Fanny Bensussan avait indiqué en septembre à une chaîne de télévision française que le cycliste avait décidé de se présenter devant les douaniers, convaincu qu'ils le laisseraient tout de même passer à vélo, mais avait été arrêté.

"Il ne pensait qu'à son exploit sportif", avait-elle expliqué.

Ancien documentaliste au magazine culturel français Télérama, Sofiane Sehili s'est spécialisé dans l'ultracyclisme, fait d'épreuves longues de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres.

Plusieurs ressortissants occidentaux ont été arrêtés en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle en Ukraine en 2022, et les relations diplomatiques entre Paris et Moscou sont glaciales.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président syrien Bachar al-Assad à Damas, le 16 juillet 2023 ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Un troisième mandat d'arrêt délivré à Paris contre Bachar al-Assad
    information fournie par AFP 23.10.2025 12:44 

    Un nouveau mandat d'arrêt international a été délivré cet été à Paris contre Bachar al-Assad pour des attaques chimiques mortelles en 2013, portant à trois le nombre de mandats émis par la justice française contre l'ex-président syrien exilé en Russie. Le mandat ... Lire la suite

  • Le logo de Renault
    Renault Group: 3e trimestre meilleur que prévu grâce au Dacia Bigster
    information fournie par Reuters 23.10.2025 12:34 

    par Gilles Guillaume et Dominique Patton Renault Group a fait état jeudi d'une accélération de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des nouveautés comme le Dacia Bigster, venues compenser la concurrence sur les prix et la faiblesse du marché des ... Lire la suite

  • Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales ( AFP / Eric PIERMONT )
    Thales: Iris² dope les commandes et sauve des emplois dans le spatial
    information fournie par AFP 23.10.2025 12:34 

    Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris² a contribué au 3e trimestre au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales , jusqu’ici porté surtout par la défense, assurant l'arrêt des suppressions de postes dans la branche ... Lire la suite

  • Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    information fournie par So Foot 23.10.2025 12:33 

    Pourtant, caoch Van Persie n’a jamais eu peur de s’envoler. Mercredi soir, le Feyenoord a annoncé que son match de Ligue Europa de jeudi soir serait avancé de plus de deux heures . La cause : des fortes rafales de vent prévues sur les Pays-Bas .… CDB pour SOFOOT.com ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank