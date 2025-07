Rémy Cointreau table sur un retour à la croissance organique annuelle du chiffre d'affaires

(AOF) - Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d’affaires de 220,8 millions d’euros au premier trimestre 2025-26, en progression de 5,7% en organique et de 1,8% en données publiées, affecté par un effet défavorable des devises de 4,0%, principalement lié à l’évolution du dollar et du renminbi. Pour l'exercice en cours, le groupe de spiritueux anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis.

En raison des effets de phasage attendus pour les régions APAC (principalement en Chine) et Amériques (Etats-Unis), l'entreprise prévoit un retour à la croissance organique au second semestre.

Par ailleurs, Rémy Cointreau a mis à jour ses hypothèses d'augmentation potentielle des tarifs douaniers à la suite de la signature d'un accord sur les engagements de prix minimum avec les autorités chinoises et des dernières déclarations du président américain. Le Groupe anticipe désormais un impact maximal net total de 45 millions d'euros (contre 65 millions d'euros précédemment) dont 10 millions d'euros en Chine (contre 40 millions d'euros précédemment) et 35 millions d'euros aux Etats-Unis (contre 25 millions d'euros précédemment).

Les nouveaux impacts estimés des tarifs douaniers sont moins importants qu'anticipé, le Groupe a donc décidé de ré allouer une partie à ses investissements, notamment en Chine.

En tenant compte de ces nouvelles hypothèses, le Groupe prévoit une baisse organique du ROC d'environ mid-to high-single-digit (contre une baisse d'environ mid-to-high-teens précédemment).

Dans un environnement particulièrement volatil et sur la base de ses estimations à date, le Groupe prévoit pour l'année un effet défavorable de ses devises : entre -50 millions et -60 millions d'euros (contre -30 et -35 millions précédemment) sur le chiffre d'affaires et entre -15 millions et -20 millions d'euros (contre -10 et -15 millions précédemment) sur le résultat opérationnel courant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Rémy Cointreau

=/ Points clés /=

- Groupe de spiritueux né en 1724, avec 12 marques mondiales : Remy Martin et Louis XIII pour les cognacs, diversifié dans les liqueurs et spiritueux avec Cointreau, Metax, St-Rémy, Mount Gay, The Botanis, Malt Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland, Hautes Glaces - et 2 marques d’exception - Telmont, Belle de Brillet ;

- Ventes de 1,2 Md€ réparties entre 2 divisions – le cognac pour 65%, les liqueurs et spiritueux pour 33%, la part des marques partenaires ayant été réduite à 2% ;

- Positionnement international, l’Asie-Pacifique étant 1er marché du groupe (40% des ventes) dans les Amériques (38%) ;

- Ambition 2030 : place de n°1 mondial des spiritueux d’exception, avec une part de 65% dans les ventes, maîtrise des prix de vente des spiritueux d’exception, au prix unitaire supérieur à 50€ via le renforcement du contrôle de circuit de distribution (85% des ventes) ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices (56,43 % des actions et 70,52 % des droits de vote), Marie-Amélie de Leusse présidant le conseil de 12 administrateurs, Eric Vallat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires face à la chute du chiffre d’affaires :

- diminution des coûts drastique et structurelle de 145 M€, réduction de 10% des effectifs non opérationnels et adoption d’un nouveau plan d’économies, de + 50 M€,

- restructuration en 2 divisions de l’organisation commerciale, niveau élevé (21,4%du chiffre d’affaires) des investissements et approche marketing ciblée par produit, client ou zone géographique (France, Italie et Royaume-Uni en Europe…),

- montée en puissance de l’e-commerce, à 20% des ventes,

- Stratégie environnementale visant le nez zéro en 2050 :

- d’ici 2030 : déploiement du plan « New Generation Terroirs » : conversion totale des agriculteurs et viticulteurs directs à l’agroécologie (vs 6 % à fin mars) et durcissement de la gestion de l’eau (- 20% de prélèvement par litre d’alcool),

- recours intégral aux énergies renouvelables et réduction de moitié des émissions de CO2 par bouteille ;

- Poursuite de la remontée de la rentabilité des liqueurs et spiritueux, inférieure de 2 fois à celle du cognac qui contribue aux 8/10èmes du bénéfice opérationnel ;

- Droits de douane additionnels (38,1%) sur les importations de cognac en Chine en attente de confirmation : estimation d’un impact marginal pour l’exercice en cours et activation du plan d’actions pour en atténuer les effets à partir de 2025-26 ;

- Bilan solide avec 1,85 Md€ de capitaux propres mais hausse de la dette nette à 650 M€, soit un effet de levier de 1,68.

=/ Défis /=

- Forte saisonnalité des ventes et, depuis 2 ans, réduction de la visibilité : inflation des coûts de production et réductions de stocks aux Etats-Unis ;

- Après un premier semestre marqué par un recul de 17,8 % des ventes sur les trois premiers mois de l’exercice , objectifs 2024-25 confirmés dans le bas de la fourchette, soit un repli de 18 % des ventes et une marge opérationnelle entre 21 et 22%;

- Stratégie 2029-30 aux objectifs confirmés : reprise à partir de 2025-26 de la trajectoire de croissance, marge brute de 72% et marge opérationnelle courante de 33% ;

- Dividende 2023-24 de 2 €, payable en numéraire ou actions -option retenue par le holding familial ORPAR.