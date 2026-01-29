Rémy Cointreau renoue avec la croissance au T3 grace aux USA

Rémy Cointreau RCOP.PA a annoncé jeudi avoir renoué avec la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, dépassant les attentes avec l'amélioration de l'activité aux États-Unis, un marché clef, tout en confirmant ses objectifs financiers.

Le fabriquant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a enregistré une hausse de 2,8% de ses ventes en organique, à 245,8 millions d'euros au troisième trimestre, alors que les analystes attendaient +1,7% dans un consensus compilé par le groupe.

Le ventes de cognac, qui constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de Rémy Cointreau, ont grimpé de 3,2% sur le trimestre à 150,2 millions d'euros, contre une hausse de 1,4% attendue par les analystes.

Le groupe, qui avait annoncé en novembre s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires annuel entre 0% et +4% et une baisse du ROC comprise entre -11 et -15%, a confirmé ses perspectives.

