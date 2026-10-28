Rémy Cointreau recule, prises de bénéfices après le deuxième trimestre

L'action Rémy Cointreau recule nettement ce mercredi à la Bourse de Paris, pénalisée par des prises de profits suite à la publication de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, ressorti au-dessus des attentes mais qui a donné le signal de prises de bénéfices.

Vers 12h15, le titre recule de 2,92% à 49,22 euros, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 qui perd 0,15% au même moment.

Les résultats du groupe de liqueurs et de spiritueux ont certes été bien accueillis par les analystes, grâce notamment à une accélération de la croissance organique, mais pas assez pour pousser le titre plus haut après une ascension de plus de 40% depuis le début de l'année à la clôture d'hier soir.

Rien que sur le mois d'octobre, ses gains avaient atteint près de 25%.

La société a fait état ce matin d'une croissance organique de 4,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, là où le marché visait 3,6%, confirmant ainsi l'amélioration progressive de son activité.

Sur l'ensemble du premier semestre décalé, les ventes ont atteint 510,9 millions d'euros, en hausse de 2,9% en organique et de 4,4% en données publiées.

A titre de comparaison, le consensus anticipait 504,7 MEUR.

Les USA et la Chine inquiètent encore

Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap saluent un "vrai redressement opérationnel", marqué par un retour confirmé de la croissance organique, mais estiment aussi que la valorisation boursière du groupe est désormais en avance sur les faits.

La banque d'investissement évoque des multiples "tendus" au regard des comparables et de la rentabilité historique du groupe, alors que la demande américaine reste dégradée.

"Le couple rendement/risque nous paraît désormais défavorable", juge l'intermédiaire. "Non que la trajectoire se dégrade, mais parce que le marché l'a devancée", explique-t-il.

Sa recommandation passe en conséquence de conserver à vente, avec un objectif de cours fixé à 39 EUR.

De son côté, UBS maintient son opinion neutre sur le titre, assortie d'une cible de 49 EUR, s'inquiétant de la faiblesse de la consommation en Chine.

La banque suisse explique que le groupe a accéléré ses expéditions en amont de la Fête de la mi-automne (mid-autumn festival - MAF), mais que l'épuisements des stocks (depletion) s'est en fait avéré inférieur aux attentes, ce qui va l'obliger à procéder à certains ajustements dans les mois qui viennent.

Chez Allinvest, on fait remarquer que le titre conserve encore un retard boursier par rapport à ses principaux concurrents, tout en jugeant que la poursuite du mouvement de revalorisation dépendra du plan stratégique et d'efficacité opérationnelle qui sera dévoilé à l'occasion de la publication des résultats semestriels, le 25 novembre prochain.