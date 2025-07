Rémy Cointreau: objectif annuel de ROC relevé information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 08:54









(Zonebourse.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Rémy Cointreau relève son objectif de résultat opérationnel courant (ROC) organique pour l'exercice 2025-26, désormais attendu en recul de 'mid-to-high-single-digit' (de 'mid-to-high-teens' précédemment).



Il explique avoir 'mis à jour ses hypothèses d'augmentation potentielle des tarifs douaniers à la suite de la signature d'un accord sur les engagements de prix minimum avec les autorités chinoises et des dernières déclarations du Président américain'.



Le groupe de boissons alcoolisées confirme par ailleurs anticiper un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires ('mid-single-digit') pour l'exercice, principalement porté par un fort rebond 'technique' des ventes aux Etats-Unis.



Sur son premier trimestre 2025-26, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 220,8 millions d'euros, en progression de 1,8% en données totales et de 5,7% en organique (dont +1,3% pour le cognac, mais +17,3% pour les liqueurs et spiritueux).





Valeurs associées REMY COINTREAU 60,8000 EUR Euronext Paris +5,37%