Rémy Cointreau: hausse freinée après la démission du DG information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau prend moins de 3% et sous-performe ainsi la dynamique parisienne (+5% sur le CAC40), au lendemain de l'annonce par le groupe de vins et spiritueux de la démission d'Éric Vallat de ses fonctions de directeur général, effective cet été.



Après plus de cinq années passées à la tête de la direction générale, il a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel. Un processus de sélection est d'ores et déjà en cours pour lui trouver un successeur 'dans les plus brefs délais'.



'Avant l'opportunité de redéfinition de la stratégie, la première chose à laquelle cette démission fait écho est celle de l'ancien CEO de Campari Matteo Fantacchiotti il y a six mois et de l'anxiété qu'elle avait suscitée sur les marchés', réagit Oddo BHF.



S'il réaffirme son opinion 'surperformance' sur Rémy Cointreau, le bureau d'études abaisse son objectif de cours de 75 à 65 euros de façon à intégrer dans sa valorisation le risque managérial que représente cette démission.





Valeurs associées REMY COINTREAU 43,680 EUR Euronext Paris +2,78%