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Remy Cointreau efface la résistance des 42E
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 13:02

Remy Cointreau efface la résistance oblique des 41E et franchit la résistance des 42E : le titre repart à l'assaut des 47E (résistance du 12 au 20 février) : le principal obstacle à effacer demeure le seuil des 50,85E du 12 mai 2025.

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