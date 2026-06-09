Remy Cointreau efface la résistance des 42E

Remy Cointreau efface la résistance oblique des 41E et franchit la résistance des 42E : le titre repart à l'assaut des 47E (résistance du 12 au 20 février) : le principal obstacle à effacer demeure le seuil des 50,85E du 12 mai 2025.
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