Rémy Cointreau : croissance organique des ventes de 8,9% au T4

Les bouteilles de cognac Remy Martin VSOP, de cognac Remy Martin XO et de brandy St-Remy XO sont exposées au siège de Remy Cointreau SA à Paris

Rémy Cointreau a ‌fait état jeudi d'une forte reprise de son chiffre d'affaires en ​données organiques au quatrième trimestre, portée par la Chine, tandis que la situation reste encore difficile aux Etats-Unis.

Le fabriquant du cognac Rémy ​Martin et de la liqueur Cointreau a enregistré une croissance organique de ses ventes ​de 8,9% pour le dernier trimestre ⁠de son exercice 2025-2026 clos fin mars.

Les ventes de cognac, ‌qui constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de Rémy Cointreau, ont notamment bondi de 15,5%.

"Dans un environnement complexe, ​la Chine a bénéficié ‌d'une base de comparaison très favorable, d'un effet ⁠calendaire positif et de la bonne résistance de l'activité lors du Nouvel An chinois", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Rémy Cointreau ⁠continue toutefois d'affronter ‌des conditions difficiles dans un autre de ses marchés ⁠clés, les Etats-Unis.

"Les ventes de la région Amériques enregistrent une ‌légère décroissance, affectées par une base de comparaison ⁠élevée aux États-Unis (croissance à deux chiffres au T4 2024-25) ⁠et un effet ‌de phasage défavorable au Canada", explique le groupe, faisant état toutefois ​d'une "tendance sous-jacente encourageante".

La reprise observée ‌au quatrième trimestre permet à Rémy Cointreau d'enregistrer sur l'ensemble de l'année une croissance ​organique de 0,2% de ses ventes, la première depuis 2023 mais dans le bas de la fourchette des prévisions.

Rémy Cointreau ⁠avait dit s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires annuel entre 0% et 4%.

Le groupe a confirmé jeudi prévoir une baisse organique de son résultat opérationnel courant (ROC) annuel compris entre 10% et 16% ("low double-digit" et "mid-teens").

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Emma Rumney, ​édité par Augustin Turpin)