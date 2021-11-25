 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DEC 21 CAC 40 Index (10x)
7 068.50
+0.48%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
DEC 21 CAC 40 Index (10x)
7 068.50
+0.48%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Remy Cointreau anticipe une croissance organique forte de son CA pour l'année 2021-22
information fournie par Reuters25/11/2021 à 07:30

25 novembre (Reuters) - Remy Cointreau RCOP.PA :

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 134,0 MLNS CONTRE EUR 65,0 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT POUR S/TOTAL MARQUES DU GROUPE AU S1 EUR 225,9 MLNS CONTRE EUR 112,2 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE AU S1 EUR 212,9 MLNS CONTRE EUR 106,2 MLNS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE À LA FIN DU S1 EUR 299,6 MLNS

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT POUR LE COGNAC AU S1 EUR 188,1 MLNS CONTRE EUR 93,6 MLNS IL Y A UN AN

* MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE PUBLIÉE AU S1 EN HAUSSE DE 8,3 POINTS À 33,0%

* RELÈVE SON OBJECTIF ANNUEL ET VISE DÉSORMAIS UNE CROISSANCE ORGANIQUE TRÈS FORTE DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

* ANTICIPE UNE CROISSANCE ORGANIQUE FORTE DE SON CA POUR L'ANNÉE 2021-22

* OBJECTIF ANNUEL: ANTICIPE UNE AMÉLIORATION ORGANIQUE DE SA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

* CONFIRME SA VOLONTÉ D'AUGMENTER SIGNIFICATIVEMENT SES INVESTISSEMENTS EN MARKETING ET COMMUNICATION CETTE ANNÉE, NOTAMMENT AU S2

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RCOP.PA

(Bureau de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

REMY COINTREAU
Euronext Paris 0.00%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.