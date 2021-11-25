Remy Cointreau anticipe une croissance organique forte de son CA pour l'année 2021-22
information fournie par Reuters25/11/2021 à 07:30
25 novembre (Reuters) - Remy Cointreau RCOP.PA :
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 134,0 MLNS CONTRE EUR 65,0 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT POUR S/TOTAL MARQUES DU GROUPE AU S1 EUR 225,9 MLNS CONTRE EUR 112,2 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE AU S1 EUR 212,9 MLNS CONTRE EUR 106,2 MLNS IL Y A UN AN
* DETTE NETTE À LA FIN DU S1 EUR 299,6 MLNS
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT POUR LE COGNAC AU S1 EUR 188,1 MLNS CONTRE EUR 93,6 MLNS IL Y A UN AN
* MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE PUBLIÉE AU S1 EN HAUSSE DE 8,3 POINTS À 33,0%
* RELÈVE SON OBJECTIF ANNUEL ET VISE DÉSORMAIS UNE CROISSANCE ORGANIQUE TRÈS FORTE DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
* ANTICIPE UNE CROISSANCE ORGANIQUE FORTE DE SON CA POUR L'ANNÉE 2021-22
* OBJECTIF ANNUEL: ANTICIPE UNE AMÉLIORATION ORGANIQUE DE SA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE
* CONFIRME SA VOLONTÉ D'AUGMENTER SIGNIFICATIVEMENT SES INVESTISSEMENTS EN MARKETING ET COMMUNICATION CETTE ANNÉE, NOTAMMENT AU S2
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RCOP.PA
(Bureau de Gdansk)
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