Rémy Cointreau abaisse ses objectifs annuels
De même, le groupe de cognac prévoit maintenant un recul organique de son résultat opérationnel courant (ROC) entre 'low double-digit' et 'mid-teens' (au lieu d'un déclin de 'mid-single-digit' comme attendu précédemment).
Sur son 1er semestre 2025-26, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 489,6 millions d'euros, en baisse de 8,3% au total, incluant un effet défavorable des devises de -4,1% et une contraction en organique de 4,2%.
Il fait part de performances contrastées au plan géographique, avec une croissance de 12,8% dans les Amériques, mais des reculs de 14,8% dans la région APAC (Asie Pacifique) et de 9,2% dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
Valeurs associées
|44,3800 EUR
|Euronext Paris
|-5,45%
