 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UE-Von der Leyen annonce le report de la signature de l'accord Mercosur, disent des sources
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 23:06

UE-Von der Leyen annonce le report de la signature de l'accord Mercosur, disent des sources

UE-Von der Leyen annonce le report de la signature de l'accord Mercosur, disent des sources

La présidente de ‍la Commission européenne, Ursula von der ‌Leyen, a annoncé aux dirigeants des ​pays de l'Union ⁠européenne que la signature de l'accord ⁠de ‍libre-échange avec ⁠le Mercosur avait été reportée, ont ​déclaré jeudi trois sources à Reuters.

Le site ⁠d'information Politico ​a rapporté que ​la signature ​de l'accord avait ​été ⁠reportée jusqu'au mois de janvier, ce que deux sources ‌ont confirmé.

(Lili Bayer, Jan Strupczewski, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Camille ‌Raynaud)

Agriculteurs en colère
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
    France: Le devis d'EDF pour six nouveaux réacteurs nucléaires s'alourdit de €5 mds
    information fournie par Reuters 18.12.2025 23:06 

    EDF a révisé à la hausse le coût prévisionnel des six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 que le ‍groupe prévoit de construire en France, désormais estimés à un maximum de 72,8 milliards d'euros. Cette nouvelle estimation, publiée jeudi, est à comparer avec ... Lire la suite

  • La centrale nucléaire de Gravelines (Nord), le 11 avril 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Réacteurs nucléaires EPR2: nouveau surcoût pour le "chantier du siècle"
    information fournie par AFP 18.12.2025 23:05 

    Nouveau surcoût pour "le chantier du siècle" de la relance du nucléaire: l'électricien français EDF a revu en hausse la facture prévisionnelle du programme de six réacteurs EPR2, qui a enflé de 40% par rapport à l'estimation initiale. A 72,8 milliards d'euros, ... Lire la suite

  • Un plant de cannabis à Newberry Springs, en Californie, le 29 mars 2024 ( AFP / Robyn Beck )
    Trump annonce classer la marijuana comme drogue moins dangereuse
    information fournie par AFP 18.12.2025 23:03 

    Donald Trump a annoncé jeudi reclasser la marijuana comme substance addictive moins dangereuse, une décision censée encourager la recherche médicale sans ouvrir dans l'immédiat sur une dépénalisation au niveau fédéral. Le président américain a assuré que "les gens ... Lire la suite

  • Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Enquête pour corruption et perquisitions chez Rachida Dati
    information fournie par AFP 18.12.2025 21:42 

    Nouveau tourment à trois mois des élections municipales: des perquisitions ont été menées jeudi aux domiciles de Rachida Dati, candidate à Paris, ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale, dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank