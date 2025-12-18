UE-Von der Leyen annonce le report de la signature de l'accord Mercosur, disent des sources

La présidente de ‍la Commission européenne, Ursula von der ‌Leyen, a annoncé aux dirigeants des ​pays de l'Union ⁠européenne que la signature de l'accord ⁠de ‍libre-échange avec ⁠le Mercosur avait été reportée, ont ​déclaré jeudi trois sources à Reuters.

Le site ⁠d'information Politico ​a rapporté que ​la signature ​de l'accord avait ​été ⁠reportée jusqu'au mois de janvier, ce que deux sources ‌ont confirmé.

(Lili Bayer, Jan Strupczewski, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Camille ‌Raynaud)