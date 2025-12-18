Nike chute en raison d'un bénéfice trimestriel en baisse et de pressions tarifaires

(Mises à jour)

18 décembre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N chutent d'environ 10 % à 59,40 $ après la fermeture des marchés

** La société annonce une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre , la pression exercée par les tarifs douaniers, une baisse plus importante des revenus en Chine et ses efforts pour liquider les stocks anciens ayant nui à ses marges brutes

** Le bénéfice du 2ème trimestre baisse de 32% à 792 millions de dollars, soit 53 cents par action, par rapport à l'année dernière

** Nike augmente ses prévisions de coûts annuels liés aux tarifs douaniers à 1,5 milliard de dollars, contre 1 milliard précédemment

** La marge brute de la société au deuxième trimestre a chuté de 300 points de base, contre 320 points de base au trimestre précédent

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre devrait être en baisse de 1,5 % par rapport aux estimations des analystes à 11,43 milliards de dollars

** Cependant, les revenus trimestriels ont augmenté de 1% à 12,43 milliards, dépassant les estimations des analystes de 12,22 milliards, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année