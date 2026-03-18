Reliance Jio, la société d'Ambani, engage des banques pour son introduction en bourse, mais ne lèvera pas de nouveaux fonds, selon des sources

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La société Reliance Jio Platforms du milliardaire indien Mukesh Ambani a engagé 17 banques pour gérer son introduction en bourse à Mumbai, ce qui ne permettra pas à la société de lever de nouveaux fonds et permettra à certains actionnaires de se retirer, ont déclaré quatre sources au fait du dossier.

L'introduction en bourse sera exécutée comme une "offre de vente" en Inde, ont déclaré trois des sources, où seuls les actionnaires existants vendent leur participation au public.

Reliance n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Au cours des six dernières années, Jio s'est diversifié dans l'intelligence artificielle et a levé des fonds auprès d'investisseurs de renom, notamment KKR KKR.N , General Atlantic, Silver Lake et l'Abu Dhabi Investment Authority.