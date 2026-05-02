Etranglée par la hausse des cours du brut, Spirit Airlines cesse ses activités

Le Wall Street Journal rapporte que Spirit Airlines se prépare à cesser ses activités

par Sabrina Valle, David ‌Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Doyinsola Oladipo

La compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines <FLYYQ.PK a cessé ses opérations samedi, ​devenant la première victime du secteur liée à la ​guerre en Iran, après ⁠l'échec de discussions avec ses créanciers autour ‌d'un plan de sauvetage du gouvernement américain.

L'effondrement du transporteur, provoqué par un ​doublement des ‌prix du carburant aérien depuis le ⁠début du conflit il y a deux mois, devrait entraîner la suppression de milliers d'emplois.

Il ⁠constitue aussi ‌un revers politique pour le président ⁠Donald Trump, qui avait proposé une ‌aide de 500 millions de dollars ⁠pour sauver Spirit, malgré l'opposition de ⁠plusieurs de ‌ses conseillers les plus proches et de nombreux ​républicains au Congrès.

Aucun ‌transporteur américain de la taille de Spirit, qui a représenté ​jusqu'à 5% des vols aux États-Unis, n'avait été liquidé depuis vingt ans. ⁠La compagnie contribuait à maintenir des tarifs plus bas sur les marchés où elle concurrençait les grands acteurs du secteur.

(Sabrina Valle, David Shepardson Rajesh Kumar, Singh Doyinsola Oladipo; version ​française Nicolas Delame)