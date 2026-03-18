Reliance Jio, la société d'Ambani, engage 17 banques pour son introduction en bourse, mais ne lèvera pas de nouveaux fonds, selon des sources

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* L'introduction en bourse de Reliance Jio pourrait être la plus importante jamais réalisée en Inde

* L'offre d'actions ne lèvera pas de nouveaux fonds, selon des sources

* Pas moins de 17 grandes banques travaillent sur l'offre

* Reliance prévoit de déposer une demande d'approbation ce mois-ci, selon des sources

(Ajoute des détails sur la structure et le contexte aux paragraphes 6-7, 13-16) par Vibhuti Sharma, Jayshree P Upadhyay et Aditya Kalra

Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a engagé 17 banques pour gérer son introduction en bourse à Mumbai, ce qui permettra à la société de ne pas lever de nouveaux fonds et à certains actionnaires de se retirer, ont déclaré quatre sources familières avec le sujet.

L'introduction en bourse sera réalisée sous la forme d'une "offre de vente" en Inde, ont déclaré trois des sources, selon laquelle seuls les actionnaires existants vendent leurs actions au public.

Reliance n'a pas répondu aux questions de Reuters.

"Nous n'avons pas besoin d'argent frais", a déclaré l'une des sources, expliquant la décision de ne pas lever de fonds par le biais de l'introduction en bourse.

Au cours des six dernières années, Jio s'est diversifié dans l'IA et a levé des fonds auprès d'investisseurs tels que KKR

KKR.N , General Atlantic, Silver Lake et l'Abu Dhabi Investment Authority.

La voie de l'offre de vente devient de plus en plus une voie de sortie lucrative pour les investisseurs mondiaux et la façon dont les grandes introductions en bourse sont exécutées en Inde. Parmi les autres introductions en bourse récentes réalisées par ce biais, citons la cotation en 2024 de Hyundai Motor HYUN.NS et celle de LG Electronics India LGEL.NS en 2025.

En novembre, la banque d'investissement Jefferies a estimé que la valorisation de Reliance Jio s'élevait à 180 milliards de dollars.

LONGUE LISTE DE BANQUES D'INVESTISSEMENT

L'embauche de banques rapproche la société mère du plus grand opérateur de télécommunications indien, Reliance Jio, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs, de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse du pays, d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars.

La liste des 17 conseillers de Jio comprend les géants de Wall Street Citigroup C.N et JPMorgan JPM.N , ainsi que les banques d'investissement indiennes Axis Capital, ICICI Securities, IIFL IIFL.NS et Kotak Mahindra Capital, ont déclaré deux des sources, qui ont ajouté que le plan est de déposer une demande d'approbation réglementaire ce mois-ci.

D'autres banques figurent sur la liste, notamment les filiales de Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N , ont-elles ajouté.

Goldman Sachs et Bank of America se sont refusées à tout commentaire. Les autres banques d'investissement n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les nouvelles concernant l'embauche de banques et le calendrier de dépôt du prospectus pour l'introduction en bourse de Jio surviennent alors que le conflit au Moyen-Orient a jeté un voile sur les transactions mondiales des marchés des capitaux, une poignée d'entre elles ayant été annulées.

La dynamique des introductions en bourse en Inde semble toutefois intacte, le plus grand opérateur boursier, le National Stock Exchange of India, ayant déclaré la semaine dernière qu'il avait engagé 20 banques pour gérer son introduction en bourse.

Il n'est pas rare qu'un grand nombre de banques se disputent un mandat et soient engagées pour de grandes offres publiques d'actions d'entreprises privées, car elles rivalisent pour obtenir une place dans le classement sur un marché où les transactions dépassant le milliard de dollars sont rares.

Dans le cadre de l'introduction en bourse la plus importante jamais réalisée dans le pays, 18 banques d'investissement ont participé à l'offre publique d'actions du gestionnaire d'actifs ICICI Prudential AMC en 2025, dont les actions ont été vendues pour un montant de 1,2 milliard de dollars.