Reliance Jio d'Ambani : les entreprises et les investisseurs de cette société sur le point d'entrer en bourse

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(Ajoute des informations tirées du prospectus de Jio)

Jio Platforms, la société du milliardaire Mukesh Ambani, s'apprête à lever jusqu'à 3,2 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde, valorisant ce groupe spécialisé dans les télécommunications, le cloud et l'IA à hauteur de 108,3 milliards de dollars.

Voici quelques faits et chiffres concernant Jio Platforms, qui compte Meta META.O et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers:

ACTIVITÉ TÉLÉCOMS

Reliance Jio Platforms est une filiale de Reliance Industries RELI.NS , le conglomérat d’Ambani présent dans des secteurs allant du pétrole à la grande distribution. Elle est surtout connue pour son activité de télécommunications, Reliance Jio Infocomm, qui est le premier acteur du pays avec plus de 500 millions d’abonnés.

Lancée en 2016, cette entreprise de télécommunications, communément appelée "Jio", a porté un coup dur à ses concurrents tels que Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS en proposant initialement des forfaits voix et données gratuits.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la stratégie habituelle d’Ambani consistant à proposer des prix extrêmement bas pour attirer les consommateurs, a permis d’élargir sa base de clients et a donné à de nombreux Indiens la possibilité d’accéder pour la première fois à des plateformes telles que YouTube et Facebook.

Jio affirme détenir actuellement environ 60% du trafic de données en Inde.

Ces dernières années, Reliance Jio Platforms s’est diversifiée au-delà du secteur des télécommunications pour s’étendre à l’IA, au cloud et aux services de réseaux d’entreprise, ainsi qu’au développement d’applications. En 2023, Nvidia NVDA.O a annoncé un partenariat en matière d’IA avec Reliance afin de développer une infrastructure cloud et des modèles linguistiques.

LA DIRECTION

Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Asie, est le président de Jio Platforms. Ses trois enfants — Akash, Anant et Isha — siègent au conseil d’administration. Akash Ambani, son fils aîné, est le président de la division de télécommunications phare de la société, Reliance Jio Infocomm.

Reliance Industries détient une participation de 66,43% dans Jio Platforms.

Kiran Thomas est le directeur général de Jio Platforms.

CHIFFRES CLÉS ET VALORISATION

Le chiffre d’affaires d’exploitation de Reliance Jio Platforms a progressé de 14,6% pour atteindre 1 470 milliards de roupies indiennes (15,45 milliards de dollars) au cours de l’exercice clos en mars, tandis que le bénéfice a augmenté de 15,1% pour s’établir à 300,49 milliards de roupies indiennes.

INVESTISSEURS DE RENOM

En 2020, Jio Platforms a levé plus de 20,5 milliards de dollars auprès de 13 investisseurs internationaux en échange d’une participation d’environ 33%, pour une valorisation comprise entre 57 et 65 milliards de dollars.

Des acteurs mondiaux tels que Meta Platforms META.O , Alphabet GOOGL.O et KKR ont investi dans la société, alors qu’Ambani cherchait à faire de Jio Platforms la pièce maîtresse de ses ambitions technologiques.

Parmi les autres investisseurs figurent General Atlantic, Silver Lake et l’Abu Dhabi Investment Authority. Meta détient une participation de 9,9% dans la société, suivie par celle de Google, à hauteur de 7,7%.

LE PARCOURS VERS L'INTRODUCTION EN BOURSE

Le dépôt du dossier, initialement prévu dès le mois de mars, avait été repoussé en raison du ralentissement des introductions en bourse suite au déclenchement de la guerre en Iran, les investisseurs ayant perdu leur appétit pour les nouvelles cotations. La société prévoit que les actions commenceront à être négociées le 28 octobre ou aux alentours de cette date.

L'introduction en bourse, qui devait initialement prendre la forme d'une simple offre de vente dans le cadre de laquelle des investisseurs étrangers auraient cédé une partie de leurs participations, ne consistera désormais qu'en une nouvelle levée de fonds .

Le chemin vers cette introduction en bourse a été long. En 2019, Ambani avait déclaré que Jio « s’orienterait vers » une cotation en bourse dans un délai de cinq ans, mais ces projets ont ensuite été reportés à 2025.

La société avait mandaté 17 banques pour gérer son opération.