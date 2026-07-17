Rejet de la plainte pour harcèlement sexuel contre JPMorgan ; un nouveau dépôt est attendu

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Un juge de l'État de New York a rejeté la plainte déposée par un ancien banquier de JPMorgan Chase JPM.N , qui avait décrit en termes explicites comment son ancien supérieur hiérarchique l'avait contraint à des relations sexuelles et lui avait imposé une attitude de soumission; cette plainte devrait toutefois être déposée à nouveau devant un tribunal fédéral.

Chirayu Rana, l’ancien banquier, devra prendre en charge une partie des frais de justice de JPMorgan et de son ancienne collègue Lorna Hajdini, conformément aux conditions du rejet de la plainte, a écrit jeudi la juge Dakota Ramseur. Le rejet de la plainte, demandé par M. Rana, n’affecte pas la contre-plainte pour diffamation déposée par Mme Hajdini à son encontre . Sa plainte reste pendante devant le tribunal d’État de Manhattan.

M. Rana, qui occupait le poste de vice-président dans le département de financement à effet de levier, a accusé Mme Hajdini d’avoir abusé de son ancienneté pour le contraindre à des relations sexuelles non consenties pendant plusieurs mois.

La plainte indiquait que Mme Hajdini avait utilisé un langage raciste et désobligeant pour menacer M. Rana, qui est d’origine asiatique. Elle précisait également qu’elle l’avait violé et drogué, qu’elle affirmait qu’il lui « appartenait » et qu’elle avait menacé de saboter sa carrière s’il ne satisfaisait pas ses exigences sexuelles.

Mme Hajdini a déclaré que les mensonges malveillants de M. Rana avaient « fait des ravages » dans sa vie, l’avaient exposée à des moqueries et à du harcèlement 24 heures sur 24, et visaient à attirer un maximum de couverture médiatique ainsi qu’à obtenir des millions de dollars de dommages-intérêts qu’il ne méritait pas.

Elle a également nié avoir été la supérieure hiérarchique de M. Rana, avoir utilisé des insultes racistes ou l’avoir menacé.

JPMorgan a déclaré qu’il estimait que les allégations de M. Rana étaient sans fondement.

M. Rana a intenté une action en justice contre JPMorgan et Mme Hajdini le 27 avril, et a changé d’avocats le mois dernier.

Ses nouveaux avocats ont indiqué qu’ils avaient l’intention d’ajouter aux plaintes de M. Rana fondées sur le droit de l’État des plaintes pour discrimination et représailles en vertu de plusieurs lois fédérales sur les droits civils, ainsi que des plaintes au titre de la loi fédérale sur le congé familial et médical (Family and Medical Leave Act).