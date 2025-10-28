Regeneron dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la forte demande de Dupixent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a battu les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre mardi, aidé par une forte demande pour son traitement de l'eczéma, le Dupixent, et le traitement du cancer Libtayo, envoyant ses actions en hausse de 5,6 % avant le marché.

Les analystes ont déclaré que le Dupixent, fabriqué par le fabricant américain de médicaments en partenariat avec Sanofi

SASY.PA , continue d'impressionner, après que le médicament a dépassé les prévisions de ventes trimestrielles lorsque la société française a publié ses résultats la semaine dernière.

Entre-temps, Eylea, le médicament de Regeneron contre les maladies oculaires, a été confronté à une forte concurrence de la part de versions moins chères et de rivaux tels que Vabysmo de Roche ROG.S .

L'entreprise tente de faire passer sa clientèle à une nouvelle formulation d'Eylea avec un dosage plus élevé, ce qui permet d'espacer les injections pour les patients.

Roche a déclaré la semaine dernière que les ventes du troisième trimestre de Vabysmo , qui traite une forme courante de cécité chez les personnes âgées, se sont élevées à 996 millions de francs suisses (1,26 milliard de dollars), manquant les attentes pour le deuxième trimestre consécutif.

Les analystes considèrent la franchise Eylea comme stable, mais ne s'attendent pas à ce qu'elle croisse de manière significative jusqu'à ce que Regeneron obtienne des extensions clés de label et de format, ce qui pourrait être retardé jusqu'en 2026.

Le chiffre d'affaires total de Regeneron s'est élevé à 3,75 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes américaines de la version à haute dose de 8 milligrammes d'Eylea, développée conjointement avec Bayer AG

BAYGn.DE , ont augmenté de 10% à 431 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

Le traitement du cancer de la peau de Regeneron, Libtayo, a enregistré des ventes de 365 millions de dollars, supérieures aux estimations de 343,75 millions de dollars.

La société a réalisé un bénéfice trimestriel de 11,83 dollars par action sur une base ajustée, contre des attentes de 9,59 dollars.

($1 = 0,7931 franc suisse)