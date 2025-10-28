Regeneron dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la forte demande de Dupixent

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a battu les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre mardi, aidée par une forte demande pour son traitement de l'eczéma, Dupixent, et le traitement du cancer Libtayo, faisant grimper ses actions de 5,6% avant l'ouverture des marchés.

Les analystes ont déclaré que le Dupixent, fabriqué par le laboratoire pharmaceutique américain en partenariat avec Sanofi

SASY.PA , continue d'impressionner, après que le médicament a dépassé les prévisions de ventes trimestrielles lorsque la société française a publié ses résultats la semaine dernière.

Entre-temps, Eylea, le médicament de Regeneron contre les maladies oculaires, a été confronté à une forte concurrence de versions moins chères et de rivaux tels que le Vabysmo de Roche

ROG.S .

L'entreprise tente de faire passer sa clientèle à une nouvelle formulation d'Eylea avec un dosage plus élevé, ou Eylea HD, qui permet aux patients d'espacer les injections.

Regeneron a déclaré que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver la version en seringue préremplie d'Eylea HD lundi, citant des problèmes liés à des constatations d'inspection non résolues dans les installations de Catalent à Bloomington, dans l'Indiana.

L'entreprise est actuellement confrontée à de nombreux revers réglementaires en raison des problèmes rencontrés sur le site de Catalent, que Novo Nordisk a acquis à la fin de 2024.

Regeneron a déclaré qu'il prévoyait de soumettre un nouveau dossier d'autorisation de remplissage d'ici janvier 2026 pour Eylea HD, qui pourrait recevoir l'approbation de la FDA d'ici avril ou mai, selon les analystes de Raymond James.

Les analystes considèrent la franchise Eylea comme stable, mais ne s'attendent pas à ce qu'elle croisse de manière significative jusqu'à ce que Regeneron obtienne des extensions clés d'indications et de formats, ce qui pourrait être retardé jusqu'en 2026.

Le chiffre d'affaires total de Regeneron s'est élevé à 3,75 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes américaines de la version à haute dose de 8 milligrammes d'Eylea, développée conjointement avec Bayer AG

BAYGn.DE , ont augmenté de 10% à 431 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

Le traitement du cancer de la peau de Regeneron, le Libtayo, a généré des ventes de 365 millions de dollars, dépassant les estimations de 343,75 millions de dollars.

La société a réalisé un bénéfice trimestriel de 11,83 dollars par action sur une base ajustée, contre des attentes de 9,59 dollars.

(1 $ = 0,7931 francs suisses)