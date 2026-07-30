Regeneron dépasse les prévisions trimestrielles grâce au succès de son médicament contre l'eczéma ; son cours en hausse

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Jeudi, Regeneron REGN.O a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour son médicament contre l'eczéma, le Dupixent, et pour une version à forte dose de son médicament ophtalmologique, l'Eylea.

L'action a progressé de près de 5 % avant l'ouverture de la Bourse.

Voici les détails:

* Le chiffre d'affaires net mondial de Dupixent, enregistré par son partenaire Sanofi SASY.PA , a augmenté de 38 % pour atteindre environ 6 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,34 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

* Les ventes trimestrielles aux États-Unis de la version à forte dose de son médicament ophtalmologique, Eylea, ont progressé de 52 % pour atteindre 596 millions de dollars, portées par une hausse de la demande et des volumes de vente, partiellement compensée par une baisse des prix.

* La société a indiqué que les ventes de la version à faible dose avaient souffert de la pression concurrentielle persistante et du passage des patients à la version à 8 mg.

* Regeneron a déclaré avoir intégralement remboursé le “Sanofi Development Balance”, qui correspondait au montant restant dû à Sanofi au titre du financement d’activités de développement menées dans le cadre d’une collaboration antérieure.

* “Ces résultats commerciaux nettement supérieurs aux attentes pourraient contribuer à redonner confiance aux investisseurs et, associés à l’amélioration des marges résultant du remboursement à Sanofi, devraient permettre aux chiffres du second semestre d’apparaître sous un jour bien plus favorable”, a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets.

* Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 17 % pour atteindre 4,29 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,82 milliards de dollars.

* Le laboratoire pharmaceutique basé à Tarrytown, dans l’État de New York , a affiché un bénéfice trimestriel ajusté non conforme aux principes comptables généralement admis (non-GAAP) de 14,29 dollars par action, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui s’établissaient à 10,26 dollars.