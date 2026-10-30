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Regeneron atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans après avoir dépassé les prévisions trimestrielles
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 15:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

30 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Regeneron Pharmaceuticals REGN.O bondit de 11,3 % à 911,52 dollars

** Le titre est en passe d'atteindre son plus haut niveau depuis près de deux ans, si cette hausse se confirme

** La société annonce un bénéfice ajusté de 20,07 dollars par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 16,24 dollars par action – données compilées par LEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 5,12 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 4,54 milliards de dollars - LSEG

**En tenant compte de la hausse enregistrée aujourd’hui, le titre affiche une progression d’environ 18 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

REGENERON PHARMACEUTICALS
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