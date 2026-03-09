 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

REGARDEZ BIEN-Les répercussions de la guerre en Iran sur les marchés mondiaux
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:31

Les marchés financiers mondiaux ont plongé
dans la tourmente depuis que le conflit au Moyen-Orient a éclaté
il y a dix jours, faisant grimper les prix du pétrole au-dessus
de 100 dollars le baril, frappant les actions et modifiant les
attentes en matière d'inflation et de taux d'intérêt dans le
monde entier.
    
    Voici quelques articles de Reuters sur les retombées pour
les marchés mondiaux et la finance:
    
     MARCHÉS
  
    > De la flambée des prix du pétrole aux fluctuations des
actions: Comment le conflit au Proche-Orient influence les
marchés  
    > Les investisseurs s'accrochent aux opérations d'absorption
des chocs  alors que la guerre en Iran réduit la
visibilité économique à zéro
    > Dollar, obligations ou or - quelle est la valeur refuge
 la plus sûre?
    > Le dollar reprend son rôle de valeur refuge  alors
que les frappes iraniennes ébranlent les nerfs des investisseurs
    > Un nouveau coup de théâtre au Moyen-Orient  accroît
les risques pour les marchés mondiaux fatigués
    > Les produits dérivés du pétrole  indiquent que les
traders considèrent que le choc du Moyen-Orient est de courte
durée
    > Les petits investisseurs deviennent des acheteurs à la
sauvette  alors que le choc de l'énergie fait chuter les
actions
    > Affaiblis mais pas vaincus: Les marchés émergents
pourraient supporter  les chocs du Moyen-Orient, selon les
investisseurs 
    > Le cycle d'assouplissement des banques centrales des pays
émergents est plus fragile  alors que le conflit au
Moyen-Orient s'aggrave 
    > Les investisseurs se réfugient dans les fonds monétaires
 face à l'escalade du conflit iranien
    > Le choc pétrolier pourrait mettre à rude épreuve 
les marchés émergents au-delà de l'inflation, selon les
analystes 
    > Les marchés européens souffrent  de l'aggravation de
la guerre en Iran 
    
    ÉCONOMIE, FINANCE ET BANQUES CENTRALES
    > La guerre en Iran alimente les paris sur des hausses de
taux des banques centrales  face aux craintes d'inflation
    > Les doutes sur la baisse des taux de la Fed 
augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les
prix de l'énergie
    > Le conflit iranien augmente les chances que la BOJ renonce
à une hausse  des taux en mars, selon des sources
    > Les banques de la zone euro sont confrontées à de
multiples menaces  liées à la guerre en Iran, selon le
superviseur de la BCE
    > Les perspectives budgétaires du Royaume-Uni  sont
menacées par la guerre au Moyen-Orient
    > La guerre en Iran pèsera plus  sur la croissance
indienne que sur l'inflation, ce qui maintiendra les taux
d'intérêt à un niveau bas
    
    ASSURANCE
    > Les primes d'assurance maritime  augmentent avec
l'aggravation du conflit iranien 
    > Les États-Unis réassureront les pertes maritimes 
dans le Golfe à hauteur d'environ 20 milliards de dollars
    > Le conflit iranien risque de nuire  aux activités
des sociétés financières au Moyen-Orient
    > Le courtier d'assurance Marsh  rencontre des
responsables américains pour rétablir le commerce maritime dans
le Golfe au milieu de la guerre avec l'Iran
    > Le marché de la Lloyd's s'engage  avec le
gouvernement américain sur le plan maritime du Golfe, selon des
responsables
    > Les assureurs maritimes londoniens proposent toujours
 une couverture pour le Moyen-Orient alors que les taux de
risque de guerre augmentent, selon Gallagher
    > Les lacunes en matière d'assurance exposent les compagnies
aériennes  à l'aggravation du conflit iranien
    
    MARCHÉS DES CAPITAUX& PATRIMOINE
    > La guerre au Moyen-Orient pèse sur les débuts boursiers de
Hong Kong  qui espèrent profiter de l'élan des premières
introductions en bourse 
    > Les entreprises mondiales et les investisseurs se ruent
sur la vente d'actions  alors que le conflit au
Moyen-Orient éclate
    > Les fonds souverains du Golfe  ont été créés pour
les mauvais jours. C'est peut-être le cas 
    > Les marchés du crédit  sont ébranlés par la guerre
au Moyen-Orient, qui s'ajoute aux craintes des "cafards"
    > Les Asiatiques fortunés cherchent à déplacer les actifs de
Dubaï  plus près de chez eux par crainte d'une guerre avec
l'Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    information fournie par SG Bourse 09.03.2026 15:29 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo, ... Lire la suite

  • accor (Crédit: L. Grassin / )
    Accor recrute Laurent Choain comme DRH mondial du groupe
    information fournie par Zonebourse 09.03.2026 15:18 

    Le groupe hôtelier confie à cet expert la mission de renforcer sa stratégie de talents et sa culture d'entreprise à l'échelle mondiale. Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer, membre du Comité de direction, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les marchés mondiaux tremblent face à la flambée des prix du pétrole
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:03 

    La flambée des prix du pétrole lundi au-dessus des 100 dollars le baril, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient, fait céder les Bourses et grimper les taux d'emprunt souverains en Europe, avec les craintes d'un choc inflationniste mondial. Les marchés sont ... Lire la suite

  • Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège
    Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège
    information fournie par AFP Video 09.03.2026 15:03 

    Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank