REGARDEZ BIEN-Les répercussions de la guerre en Iran sur les marchés mondiaux

Les marchés financiers mondiaux ont plongé dans la tourmente depuis que le conflit au Moyen-Orient a éclaté il y a dix jours, faisant grimper les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, frappant les actions et modifiant les attentes en matière d'inflation et de taux d'intérêt dans le monde entier. Voici quelques articles de Reuters sur les retombées pour les marchés mondiaux et la finance: MARCHÉS > De la flambée des prix du pétrole aux fluctuations des actions: Comment le conflit au Proche-Orient influence les marchés > Les investisseurs s'accrochent aux opérations d'absorption des chocs alors que la guerre en Iran réduit la visibilité économique à zéro > Dollar, obligations ou or - quelle est la valeur refuge la plus sûre? > Le dollar reprend son rôle de valeur refuge alors que les frappes iraniennes ébranlent les nerfs des investisseurs > Un nouveau coup de théâtre au Moyen-Orient accroît les risques pour les marchés mondiaux fatigués > Les produits dérivés du pétrole indiquent que les traders considèrent que le choc du Moyen-Orient est de courte durée > Les petits investisseurs deviennent des acheteurs à la sauvette alors que le choc de l'énergie fait chuter les actions > Affaiblis mais pas vaincus: Les marchés émergents pourraient supporter les chocs du Moyen-Orient, selon les investisseurs > Le cycle d'assouplissement des banques centrales des pays émergents est plus fragile alors que le conflit au Moyen-Orient s'aggrave > Les investisseurs se réfugient dans les fonds monétaires face à l'escalade du conflit iranien > Le choc pétrolier pourrait mettre à rude épreuve les marchés émergents au-delà de l'inflation, selon les analystes > Les marchés européens souffrent de l'aggravation de la guerre en Iran ÉCONOMIE, FINANCE ET BANQUES CENTRALES > La guerre en Iran alimente les paris sur des hausses de taux des banques centrales face aux craintes d'inflation > Les doutes sur la baisse des taux de la Fed augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix de l'énergie > Le conflit iranien augmente les chances que la BOJ renonce à une hausse des taux en mars, selon des sources > Les banques de la zone euro sont confrontées à de multiples menaces liées à la guerre en Iran, selon le superviseur de la BCE > Les perspectives budgétaires du Royaume-Uni sont menacées par la guerre au Moyen-Orient > La guerre en Iran pèsera plus sur la croissance indienne que sur l'inflation, ce qui maintiendra les taux d'intérêt à un niveau bas ASSURANCE > Les primes d'assurance maritime augmentent avec l'aggravation du conflit iranien > Les États-Unis réassureront les pertes maritimes dans le Golfe à hauteur d'environ 20 milliards de dollars > Le conflit iranien risque de nuire aux activités des sociétés financières au Moyen-Orient > Le courtier d'assurance Marsh rencontre des responsables américains pour rétablir le commerce maritime dans le Golfe au milieu de la guerre avec l'Iran > Le marché de la Lloyd's s'engage avec le gouvernement américain sur le plan maritime du Golfe, selon des responsables > Les assureurs maritimes londoniens proposent toujours une couverture pour le Moyen-Orient alors que les taux de risque de guerre augmentent, selon Gallagher > Les lacunes en matière d'assurance exposent les compagnies aériennes à l'aggravation du conflit iranien MARCHÉS DES CAPITAUX& PATRIMOINE > La guerre au Moyen-Orient pèse sur les débuts boursiers de Hong Kong qui espèrent profiter de l'élan des premières introductions en bourse > Les entreprises mondiales et les investisseurs se ruent sur la vente d'actions alors que le conflit au Moyen-Orient éclate > Les fonds souverains du Golfe ont été créés pour les mauvais jours. C'est peut-être le cas > Les marchés du crédit sont ébranlés par la guerre au Moyen-Orient, qui s'ajoute aux craintes des "cafards" > Les Asiatiques fortunés cherchent à déplacer les actifs de Dubaï plus près de chez eux par crainte d'une guerre avec l'Iran