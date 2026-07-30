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Reformation devrait s'afficher entre 15,50 et 16,50 dollars lors de son introduction en bourse à New York
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 17:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions de la marque de mode féminine Reformation REF.N devraient s'échanger entre 15,50 et 16,50 dollars lors de leur entrée en bourse à New York, à la suite d'une introduction en bourse de 211 millions de dollars américains

** REF, dont le siège se trouve à Vernon, en Californie, et certains de ses actionnaires existants ont cédé 14,1 millions d’actions à 15 dollars chacune, soit le bas de la fourchette de prix annoncée, comprise entre 15 et 17 dollars par action

** Cette introduction en bourse permettra de tester la demande des investisseurs pour les introductions en bourse dans le secteur des biens de consommation discrétionnaire, un secteur qui est resté en retrait pendant la majeure partie de l’année 2026

** REF, soutenue par la société d’investissement Permira, a débuté en 2009 avec la vente de robes et s’est depuis diversifiée dans les bas, les hauts, les pulls et les accessoires

** REF a étendu son réseau de vente au détail, passant de sa boutique d’origine sur Melrose, ouverte en 2009, à 70 magasins répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en France

** J.P. Morgan et Morgan Stanley ont agi en tant que chefs de file conjoints de l'opération

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