Reddit signale une volatilité du trafic provenant des moteurs de recherche alors que la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis ralentit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur des opérations annonce une hausse de 70 % du nombre d'annonceurs au deuxième trimestre

* La croissance trimestrielle du nombre d'utilisateurs aux États-Unis ralentit en raison de modifications apportées à l'algorithme de recherche

* Reddit annonce que son chiffre d'affaires trimestriel bondit de 61 % pour atteindre 805 millions de dollars

(Réécriture de l'ensemble du texte pour inclure des détails sur le trafic provenant des moteurs de recherche et la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis) par Jaspreet Singh

Reddit RDDT.N a déclaré jeudi que les fluctuations du trafic provenant des moteurs de recherche avaient affecté la croissance du nombre d’utilisateurs aux États-Unis au deuxième trimestre, éclipsant des prévisions de chiffre d’affaires optimistes et entraînant une baisse d’environ 13 % de son cours en bourse lors des négociations après clôture.

La société de réseaux sociaux évolue sur un marché hautement concurrentiel. Son principal concurrent, Meta META.O , semble s’attaquer directement au modèle communautaire phare de Reddit via sa plateforme de communautés « Threads » et sa nouvelle application « Forum » destinée aux utilisateurs des groupes Facebook.

« Les références issues des moteurs de recherche ont été irrégulières au cours du trimestre, et le trafic s’est montré plus volatil vers la fin de celui-ci, mais la tendance générale reste inchangée: l’activité commerciale est solide », a déclaré Steve Huffman, cofondateur et directeur général, dans une lettre adressée aux actionnaires.

La croissance du nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens aux États-Unis (DAUq) a ralenti à 6 % au deuxième trimestre, contre 7 % au cours de la période de trois mois précédente. Le DAUq mondial a augmenté de 18 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 130,3 millions, soit une croissance légèrement supérieure à celle du trimestre précédent.

La directrice des opérations, Jen Wong, a déclaré à Reuters que les « vents contraires en matière de référencement naturel (SEO) », causés par des changements dans les algorithmes de recherche, avaient « plus que contrebalancé » les efforts de l’entreprise en matière d’acquisition d’utilisateurs au cours du trimestre.

Elle a toutefois ajouté que les améliorations apportées aux produits contribuaient à convertir les visiteurs peu engagés provenant des moteurs de recherche en utilisateurs fidèles de l’application.

Reddit prévoit également un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre. Toutefois, la fourchette prévisionnelle comprise entre 860 et 870 millions de dollars est supérieure à l’estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s’établit à 829,1 millions de dollars.

« La croissance du nombre d’annonceurs de l’entreprise au deuxième trimestre s’est élevée à 70 % en glissement annuel. Nous continuons donc à attirer beaucoup plus de nouveaux annonceurs sur Reddit », a déclaré Mme Wong.

Elle a ajouté que cette croissance était particulièrement forte parmi les entreprises de taille moyenne, les PME et les annonceurs internationaux.

Les outils de l’entreprise, basés sur l’intelligence artificielle, sont conçus pour améliorer les performances des campagnes en proposant une bibliothèque de publicités à succès, en générant des textes publicitaires spécifiques à Reddit, en suivant les actions des visiteurs après exposition et en permettant un ciblage basé sur les centres d’intérêt et les communautés au sein des discussions des subreddits.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 61 % pour atteindre 805 millions de dollars, dépassant les estimations qui s’élevaient à 730,4 millions de dollars.

Reddit prévoit un résultat trimestriel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 385 et 395 millions de dollars, soit un chiffre supérieur aux estimations de 369 millions de dollars.