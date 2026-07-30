Reddit s'effondre en raison du ralentissement de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et de la croissance des utilisateurs quotidiens aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N a reculé de 7% à 165 dollars lors des échanges après clôture ** La société fait état d’un ralentissement de la croissance tant de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre que de son nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens aux États-Unis (DAUq)

** La croissance de son DAUq aux États-Unis a ralenti au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, alors même que le DAUq mondial a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente pour atteindre 130,3 millions

** Prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 860 et 870 millions de dollars, supérieur à l’estimation de 829,1 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société table sur un résultat trimestriel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 385 et 395 millions de dollars, supérieur aux estimations de 369 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 22% depuis le début de l'année