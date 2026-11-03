Reddit s'apprête à mettre fin à une série de neuf séances consécutives de baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action Reddit ( RDDT.N ) progresse de 3,7% à 94,34 dollars

** L'entreprise spécialisée dans les réseaux sociaux a enregistré des pertes pendant neuf séances consécutives entre le 21 octobre et le 2 novembre

** L'action RDDT a chuté d'environ 29% le 30 octobre , sa plus forte baisse journalière jamais enregistrée, après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** RDDT indique qu’elle commence à tester le placement de publicités dans les résultats de recherche

** Sur 34 courtiers, 17 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 16 “conserver” et 1 “vendre”, tandis que leur objectif de cours médian s’établit à 150,00 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait perdu environ 60% depuis le début de l’année