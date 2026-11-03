Reddit fustige l'interdiction « maladroite » des réseaux sociaux en Australie alors qu'une procédure judiciaire est engagée

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par Peter Hobson

L'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents en Australie, une première mondiale, était « mal conçue » et constituait une « restriction profonde du débat politique », a déclaré l'avocat de la plateforme de messagerie Reddit devant la plus haute juridiction du pays, lors de la première contestation judiciaire de cette loi.

Reddit RDDT.N et un groupe de défense des libertés individuelles ont saisi la Haute Cour pour contester la loi australienne, qui interdit aux grandes plateformes de réseaux sociaux d’autoriser les moins de 16 ans à créer un compte et qui est entrée en vigueur fin 2025, suscitant le soutien des parents mais l’opposition des entreprises technologiques.

Si cette contestation aboutissait, elle pourrait susciter davantage d’opposition de la part des entreprises concernées et ralentir l’adoption à l’échelle mondiale de politiques similaires, alors que des législateurs, de la Grande-Bretagne à la Malaisie, déploient ces mesures dans le but de protéger la santé mentale et physique des jeunes.

Le gouvernement australien et son ministre des Communications, cité comme défendeur, ont déclaré qu’ils défendraient la loi.

S'adressant à la cour, Perry Herzfeld, représentant Reddit, a déclaré que le fait d'interdire aux moins de 16 ans de posséder des comptes sur les réseaux sociaux les empêchait de créer ou de réagir à des contenus sur ce qu'il a qualifié de « moyen de communication le plus important du monde moderne ».

« Il s’agit là d’une restriction très profonde du débat politique en Australie », a déclaré M. Herzfeld.

« Il s’agit d’une restriction très importante de ce que les jeunes peuvent désormais faire. »

Reddit partageait l’objectif des Australiens de minimiser les risques, mais la loi n’y parvenait pas, a déclaré M. Herzfeld, qualifiant la législation de « mal conçue » et d’« inepte » car elle ne prévoyait aucune mesure spécifique pour empêcher l’accès aux mineurs et ne parvenait pas à restreindre d’autres services en ligne où se produisaient des cas de cyberharcèlement, tels que les sites de jeux vidéo.

Alors que le contenu des réseaux sociaux ne peut généralement être créé ou commenté que par des titulaires de compte connectés, une grande quantité de contenu est accessible aux personnes ne disposant pas de compte, a-t-il ajouté.

« Si le Commonwealth s’inquiète de certaines fonctionnalités (des réseaux sociaux), il devrait réglementer ces fonctionnalités, ce qu’il n’a pas fait », a-t-il déclaré.

Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction, de nombreuses études, notamment celles menées par l’autorité de régulation australienne, l’eSafety Commissioner, ont montré que la plupart des adolescents du pays n’ayant pas atteint l’âge limite continuent d’utiliser les réseaux sociaux.

Le gouvernement a depuis doublé le montant maximal de l’amende pour non-respect de la réglementation, le portant à 99 millions de dollars australiens (69,5 millions de dollars américains), a accordé à l’eSafety Commissioner des pouvoirs d’enquête accrus et a annoncé qu’il préparait une action en justice à l’encontre de certaines des plus grandes plateformes.

(1 $ US = 1,4253 dollars australiens)