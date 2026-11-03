 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reddit fustige l'interdiction « maladroite » des réseaux sociaux en Australie alors qu'une procédure judiciaire est engagée
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 05:20

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Peter Hobson

L'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents en Australie, une première mondiale, était « mal conçue » et constituait une « restriction profonde du débat politique », a déclaré l'avocat de la plateforme de messagerie Reddit devant la plus haute juridiction du pays, lors de la première contestation judiciaire de cette loi.

Reddit RDDT.N et un groupe de défense des libertés individuelles ont saisi la Haute Cour pour contester la loi australienne, qui interdit aux grandes plateformes de réseaux sociaux d’autoriser les moins de 16 ans à créer un compte et qui est entrée en vigueur fin 2025, suscitant le soutien des parents mais l’opposition des entreprises technologiques.

Si cette contestation aboutissait, elle pourrait susciter davantage d’opposition de la part des entreprises concernées et ralentir l’adoption à l’échelle mondiale de politiques similaires, alors que des législateurs, de la Grande-Bretagne à la Malaisie, déploient ces mesures dans le but de protéger la santé mentale et physique des jeunes.

Le gouvernement australien et son ministre des Communications, cité comme défendeur, ont déclaré qu’ils défendraient la loi.

S'adressant à la cour, Perry Herzfeld, représentant Reddit, a déclaré que le fait d'interdire aux moins de 16 ans de posséder des comptes sur les réseaux sociaux les empêchait de créer ou de réagir à des contenus sur ce qu'il a qualifié de « moyen de communication le plus important du monde moderne ».

« Il s’agit là d’une restriction très profonde du débat politique en Australie », a déclaré M. Herzfeld.

« Il s’agit d’une restriction très importante de ce que les jeunes peuvent désormais faire. »

Reddit partageait l’objectif des Australiens de minimiser les risques, mais la loi n’y parvenait pas, a déclaré M. Herzfeld, qualifiant la législation de « mal conçue » et d’« inepte » car elle ne prévoyait aucune mesure spécifique pour empêcher l’accès aux mineurs et ne parvenait pas à restreindre d’autres services en ligne où se produisaient des cas de cyberharcèlement, tels que les sites de jeux vidéo.

Alors que le contenu des réseaux sociaux ne peut généralement être créé ou commenté que par des titulaires de compte connectés, une grande quantité de contenu est accessible aux personnes ne disposant pas de compte, a-t-il ajouté.

« Si le Commonwealth s’inquiète de certaines fonctionnalités (des réseaux sociaux), il devrait réglementer ces fonctionnalités, ce qu’il n’a pas fait », a-t-il déclaré.

Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction, de nombreuses études, notamment celles menées par l’autorité de régulation australienne, l’eSafety Commissioner, ont montré que la plupart des adolescents du pays n’ayant pas atteint l’âge limite continuent d’utiliser les réseaux sociaux.

Le gouvernement a depuis doublé le montant maximal de l’amende pour non-respect de la réglementation, le portant à 99 millions de dollars australiens (69,5 millions de dollars américains), a accordé à l’eSafety Commissioner des pouvoirs d’enquête accrus et a annoncé qu’il préparait une action en justice à l’encontre de certaines des plus grandes plateformes.

(1 $ US = 1,4253 dollars australiens)

Valeurs associées

REDDIT
90,980 USD NYSE -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un nouveau MacBook Pro M6 exposé lors d'un événement promotionnel à Los Angeles, le 28 octobre 2026 ( AFP / Frederic J. Brown )
    Apple prévoit une croissance ralentie et une marge rognée par la flambée de la mémoire
    information fournie par AFP 03.11.2026 05:12 

    Apple a prévu lundi un ralentissement de sa croissance pour la période des fêtes, entre 7 et 10%, et une marge rognée par la flambée du prix des puces mémoire, malgré un trimestre de juillet-septembre record, porté par l'iPhone. Après l'annonce de ces prévisions, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 02/11/2026
    Top 5 IA du 02/11/2026
    information fournie par Libertify 03.11.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, Apple, Safran, Thales, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime à Washington, le 2 novembre 2026 ( AFP / MANDEL NGAN )
    Trump assure qu'un accord avec l'Iran "pourrait arriver"
    information fournie par AFP 03.11.2026 03:42 

    Après les menaces proférées durant le week-end, le ton a sensiblement changé lundi entre Iraniens et Américains, Donald Trump déclarant à la veille d'importantes élections aux États-Unis qu'un accord avec l'Iran "pourrait arriver". "Les prix du pétrole tombent ... Lire la suite

  • Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille Kum Ju Ae assistent à une démonstration de drones et de lance-roquettes à Wonsan, dans l'est de la Corée du Nord, le 29 octobre 2026 ( KCNA VIA KNS / STR )
    Pyongyang nie avoir commis le piratage record de Binance
    information fournie par AFP 03.11.2026 03:31 

    La Corée du Nord a balayé mardi les affirmations du FBI selon lesquelles elle serait derrière le piratage record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme de cryptos Binance, assurant "s'opposer résolument" aux cyberattaques. Les accusations formelles du FBI ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,26 +0,90%
2CRSI
13,57 -38,09%
Or
3 922,79 -0,61%
ALSTOM
11,685 -26,09%
CAC 40
8 047,69 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank