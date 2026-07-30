Reddit dépasse largement les attentes mais pâtit des inquiétudes sur le trafic en provenance de Google

Reddit a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes et relevé ses perspectives pour le trimestre en cours. Malgré ces performances, l'action recule d'environ 5% après la clôture de Wall Street, les investisseurs restant préoccupés par la volatilité du trafic issu du moteur de recherche de Google.

Au deuxième trimestre, Reddit a dégagé un bénéfice de 1,25 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 805 millions de dollars, contre des attentes respectives de 95 cents et 730 millions de dollars. Les ventes ont progressé de 61% sur un an, tandis que le bénéfice net a atteint 253 millions de dollars. Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 860 et 870 millions de dollars ainsi qu'un bénéfice ajusté de 385 à 395 millions de dollars, deux prévisions supérieures au consensus du marché.

La croissance reste soutenue par l'expansion de l'activité publicitaire, l'arrivée de nouveaux utilisateurs et l'amélioration de la plateforme publicitaire. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens uniques a augmenté de 18%, à 130,3 millions, légèrement au-dessus des attentes, tandis que le flux de trésorerie disponible a plus que doublé sur un an, à 261 millions de dollars. Les revenus issus des licences de données, notamment auprès d'OpenAI et de Google, ont également progressé de 24%, à 43 millions de dollars.

Malgré ces résultats, les investisseurs s'inquiètent du recul du trafic provenant des recherches Google. Le directeur général Steve Huffman a reconnu que cette source de trafic était devenue plus volatile au cours du trimestre, tout en estimant que les fondamentaux de l'entreprise demeuraient solides. Reddit étudie par ailleurs différentes options concernant l'accès de Google à ses données, dans un contexte où les réponses générées par l'intelligence artificielle réduisent le trafic redirigé vers les sites web.