Recul des bénéfices annuels pour Fountaine Pajot
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 07:25
Le chiffre d'affaires du fabricant de navires de plaisance a diminué de 8,2% à 323,2 MEUR, reflétant principalement la contraction des volumes commercialisés dans un marché en phase d'ajustement et dans un contexte économique de ralentissement de la demande.
"Ces performances témoignent de la capacité du groupe à préserver un niveau de rentabilité élevé et à protéger ses marges dans un environnement de marché moins porteur", juge-t-il, revendiquant "la robustesse de son modèle économique et sa capacité d'adaptation".
Dans un environnement de marché offrant une visibilité limitée, Fountaine Pajot anticipe pour son exercice 2025-26 "une année de transition" au cours de laquelle il a choisi d'anticiper et d'investir afin d'aborder dans les meilleures conditions la phase de reprise du marché.
Valeurs associées
|109,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
