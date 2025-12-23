 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Recul des bénéfices annuels pour Fountaine Pajot
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 07:25

Fountaine Pajot publie un résultat net part du groupe de 29,9 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25 (clos fin août), contre 33,5 MEUR précédemment, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en recul de 15% à 51 MEUR, impacté par la baisse des volumes.

Le chiffre d'affaires du fabricant de navires de plaisance a diminué de 8,2% à 323,2 MEUR, reflétant principalement la contraction des volumes commercialisés dans un marché en phase d'ajustement et dans un contexte économique de ralentissement de la demande.

"Ces performances témoignent de la capacité du groupe à préserver un niveau de rentabilité élevé et à protéger ses marges dans un environnement de marché moins porteur", juge-t-il, revendiquant "la robustesse de son modèle économique et sa capacité d'adaptation".

Dans un environnement de marché offrant une visibilité limitée, Fountaine Pajot anticipe pour son exercice 2025-26 "une année de transition" au cours de laquelle il a choisi d'anticiper et d'investir afin d'aborder dans les meilleures conditions la phase de reprise du marché.

Valeurs associées

FOUNTAINE PAJOT
109,000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Attentisme en vue en Europe avant les indicateurs américains
    information fournie par Reuters 23.12.2025 07:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sans tendance claire mardi avant la publication de plusieurs indicateurs clés américains sur la conjoncture alors que de nombreux investisseurs se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année. ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le président américain Donald Trump (à droite) lors d'un sommet sur Gaza, à Charm el-Cheikh, en Egypte, le 13 octobre 2025 ( POOL / Yoan VALAT )
    Trump se vante d'avoir forcé Macron à accepter ses exigences sur le prix des médicaments
    information fournie par AFP 23.12.2025 07:44 

    "Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...": Donald Trump a livré lundi sa version bien à lui d'une conversation avec Emmanuel Macron, au terme de laquelle le président français aurait été forcé d'accepter ses exigences sur le prix des médicaments. Depuis ... Lire la suite

  • KERING : Le mouvement reste haussier
    KERING : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 23.12.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • EMEIS : Peu de risque à moyen terme
    EMEIS : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 23.12.2025 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank