Recul continu attendu en Europe, Renault réduit ses objectifs pour 2025

(AOF) - Les Bourses européennes devraient continuer à reculer ce mercredi à l'ouverture de la séance, au lendemain de la publication des chiffres de l’inflation américaine au mois de juin. Le CAC 40 est attendu en repli de 0,15%. Côté valeurs, les marchés réagiront au profit warning de Renault. Hier, en plus d'avoir publié des résultats au premier semestre préliminaires, la marque au losange a annoncé l'abaissement de ses perspectives pour l'année 2025. Elle a réduit son objectif de marge opérationnelle et de free cash-flow en raison de " la détérioration de la dynamique du marché automobile ".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Air Liquide a annoncé un investissement de plus de 50 millions de dollars américains pour construire une usine de production supplémentaire sur le site de l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs au monde, dans le sud-est des États-Unis. La nouvelle installation devrait entrer en service d'ici fin 2027. Cet investissement stratégique souligne l'engagement à long terme d'Air Liquide visant à soutenir la croissance rapide du marché américain des semi-conducteurs et renforce sa position de fournisseur clé de cette industrie stratégique.

Catana Group

Le spécialiste des navires de plaisance Catana a enregistré un chiffre d’affaires de 128 millions d'euros au terme des 9 premiers mois de l'année contre 167 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le groupe souligne que le niveau d’activité a été " perturbé par les conséquences de la politique de la nouvelle administration américaine ". Le secteur nautique a ainsi observé le retour d’un attentisme marqué dans les prises de décision des acheteurs. " La confiance sur le long terme reste cependant de mise ", assure le groupe.

Renault Group

Renault Group a révisé en baisse ses objectifs 2025 de marge opérationnelle et de free cash-flow en raison de " la détérioration de la dynamique du marché automobile avec une pression commerciale accrue de la part de ses concurrents et l’anticipation de la poursuite de la baisse du marché retail ". Le constructeur automobile français, qui était jusqu’à présent l’un des seuls à ne pas avoir abandonnés ou révisés à la baisse ses objectifs, cible une marge opérationnelle autour de 6,5 % contre au moins 7 % précédemment.

Sanofi

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation "fast track" au SAR446597 de Sanofi, une thérapie génique intravitréenne à administration unique pour le traitement de l'atrophie géographique (AG) due à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Le processus de désignation fast track vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation est ressortie à 3,6% en juin en rythme annuel au Royaume-Uni, accélérant par rapport à mai où elle s'était élevée à 3,4%. Elle était anticipée à 3,4%. En rythme mensuel, elle ressort à 0,3% contre 0,2% attendu. L'indice des prix à la consommation, hors énergie, alimentation, alcool et tabac, a augmenté de 3,7% au cours de la période de 12 mois se terminant en juin 2025, contre 3,5% en mai.

En zone euro, les données sur la balance commerciale en mai seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les prix à la production en juin seront publiées à 14h30 suivies de celles de la production industrielle en juin à 15h15.

Les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

Hier à Paris

Prudents en début de journée, les indices européens se sont ensuite enfoncés dans le rouge, même si le FTSE à Londres s’est offert un nouveau record en début de matinée. Les investisseurs ont clairement manqué de catalyseurs malgré la publication d’une inflation un peu supérieure aux attentes aux États-Unis. Les investisseurs ont également surveillé les résultats trimestriels de plusieurs grandes banques américaines qui ont été dans l’ensemble encourageants. Le CAC 40 a enchaîné un troisième repli consécutif et cède ce soir 0,54%, 7 766,21 points, et l’EuroStoxx 50 a reculé de 0,24 %,

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Si l’inflation a accéléré en juin aux Etats-Unis, elle est globalement en ligne avec les attentes. Selon les économistes, les premiers effets des droits de douane se font cependant sentir. Au chapitre des valeurs, les banques américaines ont présenté leurs résultats du deuxième trimestre. En outre, Nvidia a fini en hausse grâce à la prochaine reprise des exportations de sa puce H20 vers la Chine. A la clôture, le Dow Jones a perdu 0,98% à 44023 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,18% à 20677 points.