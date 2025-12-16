Recul à Wall Street après le rapport sur l'emploi ; Pfizer dans le rouge

(AOF) - Les marchés actions américains se replient après la publication du rapport sur l'emploi en novembre. Si les créations de postes sont supérieures aux attentes sur cette période, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point à 4,6%. Côté valeurs, Pfizer recule après l'ajustement de son objectif de revenus pour 2025. Ils sont désormais attendus autour de 62 milliards de dollars contre une fourchette précédente entre 61 et 64 milliards de dollars. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,41% à 48218 points et le Nasdaq perd 0,25% à 23000 points.

Pfizer (-5,15%, à 25,06 dollars) recule à Wall Street après avoir ajusté son objectif de chiffre d'affaires annuel et les investisseurs en profitent également pour prendre quelques bénéfices sur un titre qui vient d'enchaîner quatre hausses consécutives pour un gain de 4,34%. Le laboratoire américain compte désormais sur des revenus autour de 62 milliards de dollars cette année, alors qu'auparavant il tablait sur un chiffre d'affaires compris entre 61 et 64 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Selon le rapport mensuel sur l'emploi américain, au mois de novembre, l'économie des Etats-Unis a créé 64 000 postes, soit bien plus que les 50 000 attendus. Au mois d'octobre, 108 000 emplois avaient été créés. En parallèle, en rythme mensuel, le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,1% en novembre, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 0,2% observée en octobre. Il est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point en novembre, à 4,6%.

En rythme mensuel, les ventes au détail sont restées stables en octobre aux Etats-Unis, contre un consensus de +0,1%, après une hausse de 0,1% en septembre.

Aux Etats-Unis, le PMI Composite ressort à 53 en décembre contre un consensus de 53,9 et après 54,2 en novembre. Ce dernier résultat est le plus faible depuis juin, mais continue d'indiquer une croissance économique robuste. L'activité commerciale aux États-Unis a continué de s'étendre en décembre, selon les premières données de l'indice PMI "flash". Cependant, le rythme de croissance est tombé à son niveau le plus faible depuis juin, accompagné de la plus petite augmentation des nouvelles commandes enregistrée depuis 20 mois.

Les valeurs à suivre

Alphabet/Google

TotalEnergies et Google ont signé un contrat de vente d'électricité (PPA) de 21 ans en Malaisie. Le géant pétrolier fournira à l'entreprise américaine de services technologiques un volume total d'1 TWh (équivalent à 20 MW) d'électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire "Citra Energies". Cette dernière, dont la construction devrait démarrer début 2026 dans la province de Kedah, au nord du pays, alimentera les activités data centers de Google en Malaisie. Le contrat PPA prendra effet dès la finalisation du financement du projet, prévu au premier trimestre 2026.

Apollo

Ardian, l'un des acteurs mondiaux de l'investissement privé, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, le spécialiste des métiers des produits frais en France, à Apollo. L'investissement par de ce dernier permet à Prosol de poursuivre sa stratégie de croissance sous l'impulsion de son équipe dirigeante. La transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

Ford

Ford a dévoilé un redéploiement stratégique de ses capitaux pour stimuler sa croissance et sa rentabilité. Le constructeur automobile américain va se réorienter vers des opportunités à plus haut rendement et ne prévoit plus de produire certains véhicules électriques de grande taille dont la viabilité économique s'est dégradée face à une demande plus faible que prévu, des coûts élevés et l'évolution des réglementations. Ford va enregistrer près de 19,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles, la majorité au quatrième trimestre 2025 et le reste au cours des années suivantes.

Kraft Heinz

L'entreprise agroalimentaire américaine Kraft Heinz a nommé Steve Cahillane au poste de président-directeur général (CEO). Il occupera ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2026. Il rejoindra également le conseil d'administration de la société et assumera les fonctions de directeur général de Global Taste Elevation Co., suite à la séparation prévue de Kraft Heinz en deux sociétés indépendantes et cotées en bourse. Steve Cahillane remplacera Carlos Abrams-Rivera qui quittera ses fonctions le 1er janvier.