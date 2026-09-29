 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Record trimestriel pour Rapid Nutrition
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 08:03

Ajouter Boursorama à vos sources

La société de technologies de la santé et du bien-être a publié son point d'activité pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2026, faisant état d'un chiffre d'affaires moyen d'environ 1 million de dollars par mois.

Selon les données de gestion non auditées, ce niveau d'activité mensuel enregistre une progression de plus de 1 000% par rapport à la moyenne mensuelle observée sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Cette performance trimestrielle inédite s'inscrit dans la mise en oeuvre de la stratégie de croissance accélérée du groupe et fait suite à l'élargissement de sa base opérationnelle au premier semestre.

La direction aborde le quatrième trimestre avec une dynamique opérationnelle élargie et anticipe un second semestre record.

"Le troisième trimestre marque une étape importante pour Rapid Nutrition", a déclaré Simon St Ledger, directeur général de la société. "Nous avons volontairement mis en place les bases opérationnelles nécessaires à une croissance durable et susceptible de changer d'échelle, et ce travail se traduit désormais dans le chiffre d'affaires du Groupe."

Valeurs associées

RAPID NUTRITION
3,4850 EUR Euronext Paris +39,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,62 +0,52%
HAFFNER ENERGY
0,84 -2,78%
GENFIT
9,96 +1,22%
CAC 40
8 063,61 -0,18%
2CRSI
29,52 +2,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank