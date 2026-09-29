Record trimestriel pour Rapid Nutrition

La société de technologies de la santé et du bien-être a publié son point d'activité pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2026, faisant état d'un chiffre d'affaires moyen d'environ 1 million de dollars par mois.

Selon les données de gestion non auditées, ce niveau d'activité mensuel enregistre une progression de plus de 1 000% par rapport à la moyenne mensuelle observée sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Cette performance trimestrielle inédite s'inscrit dans la mise en oeuvre de la stratégie de croissance accélérée du groupe et fait suite à l'élargissement de sa base opérationnelle au premier semestre.

La direction aborde le quatrième trimestre avec une dynamique opérationnelle élargie et anticipe un second semestre record.

"Le troisième trimestre marque une étape importante pour Rapid Nutrition", a déclaré Simon St Ledger, directeur général de la société. "Nous avons volontairement mis en place les bases opérationnelles nécessaires à une croissance durable et susceptible de changer d'échelle, et ce travail se traduit désormais dans le chiffre d'affaires du Groupe."