Record pour Prysmian, pas d'accord pour les analystes

(Zonebourse.com) - Prysmian se distingue dans le haut du principal indice de la Bourse de Milan ( 3,10%, à 118,15 euros). Le titre du spécialiste des câbles et systèmes de câblages est logiquement entouré après la publication de résultats record, tirés par une forte demande dans la transmission d'énergie et les infrastructures de données (data centers). Cette dynamique d'activité pousse la direction à rehausser significativement ses prévisions annuelles.

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 6,021 milliards d'euros, enregistrant une solide croissance organique de 9,4% sur un an. Sur le premier semestre, les ventes cumulées se sont élevées à 11,239 milliards d'euros ( 7,2% en organique).

L'Ebitda ajusté s'est établi à 730 millions d'euros sur le trimestre ( 20,7%), faisant de cette période la plus rentable de l'histoire du groupe. La marge a atteint 15,4%, contre 14,5% un an plus tôt. En parallèle, le bénéfice net semestriel est passé de 435 à 584 millions d'euros.

Au niveau des divisions, l'activité Digital Solutions a vu son Ebitda quasiment doubler sur le deuxième trimestre, portant la marge à 23,8%, en hausse de 7 points. Le segment Transmission affiche la meilleure rentabilité historique avec une marge de 21,2% et une croissance organique de 14,3%. Enfin, la division Power Grids a vu sa marge se maintenir à 13,8%, avec une croissance organique de 13%.

Pour l'ensemble de l'année, l'Ebitda ajusté est désormais attendu entre 2,8 et 2,9 milliards d'euros, contre de 2,625 à 2,775 milliards d'euros précédemment. Le free-cash-flow devrait s'installer entre 1,65 et 1,75 milliard d'euros, loin de 1,3 à 1,4 milliard d'euros attendu auparvant.

L'avis des analystes diverge

Jefferies souligne une croissance organique plus forte que prévu, même si la marge est légèrement inférieure aux prévisions. Cette moindre performance est attribuée à l'activité Electrification, probablement pénalisée par des pressions inflationnistes actuelles et par une progression plus limitée qu'attendu dans Power Grids. En ce qui concerne le relèvement des objectifs, les analystes soulignent que compte tenu de l'historique du groupe en matière de prévisions, le consensus devrait converger vers le haut de la fourchette. La recommandation de Jefferies est à acheter, avec une cible de 180 euros.

AlphaValue est également d'accord pour parler d'un trimestre supérieur aux attentes et anticipe, comme Jefferies, des révisions en hausse du consensus face au relèvement des objectifs annuels. En revanche, AlphaValue estime que l'accord récemment annoncé avec Molex suscite des interrogations. Prysmian a signé un contrat de dix ans pouvant atteindre 5,5 milliards d'euros avec Molex, dans le cadre d'accords qui pourraient représenter plus de 10 milliards d'euros de revenus additionnels d'ici 2035. Les analystes regrettent toutefois le manque de détails sur les engagements fermes, les volumes garantis ou les clauses de résiliation.

AlphaValue conclue en indiquant que malgré les solides perspectives de Transmission, il reste prudent sur Digital Solutions et estime que le marché valorise déjà un scénario très optimiste lié à l'intelligence artificielle. Enfin, les analystes jugent que les multiples du secteur sont gonflés par l'engouement autour de l'IA. La recommandation est maintenue à Vendre sur le titre.

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