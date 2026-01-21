 Aller au contenu principal
Record de voyageurs dans les TGV en 2025
information fournie par AFP 21/01/2026 à 13:07

Des TGV à la gare Montparnasse à Paris, le 6 mai 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Des TGV à la gare Montparnasse à Paris, le 6 mai 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les TGV ont connu un "record absolu" de fréquentation l'an dernier, avec 168 millions de clients en France et en Europe, a annoncé mardi soir le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet.

C'est environ 5 millions de voyageurs de plus sur le continent qu'en 2024, année du précédent record.

Depuis 2019, la fréquentation des TGV a augmenté de près de 18%, a ajouté M. Fanichet, à l'occasion des voeux externes de la filiale du groupe SNCF.

SNCF Voyageurs espère faire encore mieux en 2026, avec l'arrivée très attendue des trains à grande vitesse de nouvelle génération, le "TGV M", sur lesquels la compagnie compte beaucoup pour faire face à la concurrence en France et en Europe mais dont la mise en service a pris du retard.

SNCF Voyageurs a d'ailleurs annoncé lundi la commande de 15 de ces TGV supplémentaires à Alstom .

Ces rames sont "quadricourantes", c'est-à-dire qu'elles pourront circuler sous les différentes tensions des réseaux ferrés en France et dans les pays voisins, en l'occurrence entre Bruxelles et les "grandes métropoles françaises", selon la branche de la SNCF chargée chargée du transport des voyageurs.

Le groupe entend également se lancer fin 2027 sur le marché italien, entre Turin et Venise et Turin et Naples, où il escompte que ses "TGV à deux niveaux changeront la donne", selon les termes de M. Fanichet.

"Nous avons encore quelques haies à franchir, mais nous ne lâchons pas et j’ai confirmé aux autorités italiennes que nous irons jusqu’au bout de notre ambition", a-t-il ajouté.

Pour les trains régionaux, SNCF Voyageurs a fait état d'une hausse de 3% du trafic en 2025, et une fréquentation en Ile-de-France qui a retrouvé en 2025 celle de l'avant-crise Covid.

