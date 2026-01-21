(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, J&J, Halliburton)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16%pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,31% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O - Le groupe américain de "streaming" recule de près de 7% en avant-Bourse après avoir indiqué mardi soir qu'il allait suspendre son programme de rachat d'actions pour financer l'opération visant à acquérir le studio et la division streaming de Warner Bros Discovery WBD.O .

La société, qui cherche à contrecarrer les visées de son concurrent Paramount Skydance PSKY.O sur le géant hollywoodien, a toutefois dépassé les estimations en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices au quatrième trimestre.

Par ailleurs, selon un document déposé mardi, les banques d'investissement JP MORGAN JPM.N et Allen & Company devraient toucher chacune 90 millions de dollars pour leur travail en tant que conseillers de Warner Bros Discovery dans le cadre d'une transaction.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N pourrait céder sa participation de 27,5% dans KRAFT HEINZ KHC.O , montre un document réglementaire, et se retirer d'un investissement vieux de plus de dix ans qui n'a pas porté ses fruits pour le président du conglomérat, Warren Buffett. L'action Kraft Heinz recule de 4,6% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES UAL.O a publié mardi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, soutenues par une forte demande de la part des voyageurs à revenus élevés et des voyageurs d'affaires. L'action prend 3,8% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a publié mercredi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 supérieures aux estimations, même en tenant compte d'un impact de "plusieurs centaines de millions de dollars" liée à l'accord sur les prix des médicaments conclu avec l'administration Trump au début du mois.

L'action recule toutefois de 1,4% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine fin janvier afin de rouvrir un marché crucial pour les puces d'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* HALLIBURTON HAL.N a dépassé mercredi les prévisions concernant son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses services et ses équipements sur les marchés internationaux.

L'action de la société de services pétroliers avance de 2,6% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O - Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le rythme de production initial du robot-taxi Cybercab et du robot humanoïde Optimus serait "extrêmement lent" avant de s'accélérer au fil du temps.

* META META.O - Le nouveau laboratoire d'IA de Meta Platforms a livré ce mois-ci ses premiers modèles d'IA de premier plan en interne, a déclaré mercredi le directeur technologique de l'entreprise.

* FORD F.N va rappeler 119.075 véhicules aux États-Unis, dont le chauffe-moteur pourrait se fissurer et provoquer une fuite de liquide de refroidissement, ce qui pourrait causer un court-circuit et augmenter le risque d'incendie, a annoncé mercredi l'Agence américaine chargée de la sécurité routière.

(Rédigé par Diana Mandia)