 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:23

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, J&J, Halliburton)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16%pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,31% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O - Le groupe américain de "streaming" recule de près de 7% en avant-Bourse après avoir indiqué mardi soir qu'il allait suspendre son programme de rachat d'actions pour financer l'opération visant à acquérir le studio et la division streaming de Warner Bros Discovery WBD.O .

La société, qui cherche à contrecarrer les visées de son concurrent Paramount Skydance PSKY.O sur le géant hollywoodien, a toutefois dépassé les estimations en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices au quatrième trimestre.

Par ailleurs, selon un document déposé mardi, les banques d'investissement JP MORGAN JPM.N et Allen & Company devraient toucher chacune 90 millions de dollars pour leur travail en tant que conseillers de Warner Bros Discovery dans le cadre d'une transaction.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N pourrait céder sa participation de 27,5% dans KRAFT HEINZ KHC.O , montre un document réglementaire, et se retirer d'un investissement vieux de plus de dix ans qui n'a pas porté ses fruits pour le président du conglomérat, Warren Buffett. L'action Kraft Heinz recule de 4,6% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES UAL.O a publié mardi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, soutenues par une forte demande de la part des voyageurs à revenus élevés et des voyageurs d'affaires. L'action prend 3,8% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a publié mercredi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 supérieures aux estimations, même en tenant compte d'un impact de "plusieurs centaines de millions de dollars" liée à l'accord sur les prix des médicaments conclu avec l'administration Trump au début du mois.

L'action recule toutefois de 1,4% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine fin janvier afin de rouvrir un marché crucial pour les puces d'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* HALLIBURTON HAL.N a dépassé mercredi les prévisions concernant son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses services et ses équipements sur les marchés internationaux.

L'action de la société de services pétroliers avance de 2,6% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O - Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le rythme de production initial du robot-taxi Cybercab et du robot humanoïde Optimus serait "extrêmement lent" avant de s'accélérer au fil du temps.

* META META.O - Le nouveau laboratoire d'IA de Meta Platforms a livré ce mois-ci ses premiers modèles d'IA de premier plan en interne, a déclaré mercredi le directeur technologique de l'entreprise.

* FORD F.N va rappeler 119.075 véhicules aux États-Unis, dont le chauffe-moteur pourrait se fissurer et provoquer une fuite de liquide de refroidissement, ce qui pourrait causer un court-circuit et augmenter le risque d'incendie, a annoncé mercredi l'Agence américaine chargée de la sécurité routière.

(Rédigé par Diana Mandia)

Véhicules électriques

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
729 315,911 USD NYSE +0,06%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 742,27 Pts Index Ex +0,52%
FORD MOTOR
13,515 USD NYSE +1,77%
HALLIBURTON
33,690 USD NYSE +5,10%
JOHNSON&JOHNSON
215,330 USD NYSE -1,40%
JPMORGAN CHASE
304,130 USD NYSE +0,44%
META PLATFORMS
603,5100 USD NASDAQ -0,10%
NASDAQ Composite
23 089,12 Pts Index Ex +0,59%
NETFLIX
83,9800 USD NASDAQ -3,76%
NVIDIA
180,6450 USD NASDAQ +1,45%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,5250 USD NASDAQ -0,22%
S&P 500 INDEX
6 840,16 Pts CBOE +0,64%
TESLA
422,8750 USD NASDAQ +0,86%
THE KRAFT HEINZ
22,5572 USD NASDAQ -5,06%
UNITED AIRLINES
112,0000 USD NASDAQ +3,16%
WARNER BROS RG-A
28,4500 USD NASDAQ +0,74%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Logo de Lactalis à Laval
    Lactalis rappelle des lots de lait infantile dans 18 pays après une possible contamination
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de lots de lait infantile de la ‍marque Picot dans 18 pays en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. Selon un communiqué de Lactalis Nutrition ‌Santé, filiale spécialisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank