Foodwatch veut porter plainte contre X après le rappel de laits infantiles Nestlé et Lactalis

Karine Jacquemart, directrice générale de foodwatch France, à Paris le 13 novembre 2024. ( AFP / GREGOIRE CAMPIONE )

L'association Foodwatch a annoncé mercredi qu'elle allait porter plainte contre X après le rappel de laits infantiles par Nestlé et Lactalis.

Cette plainte vise à "faire la lumière" sur ces dossiers, alors que "cela fait près de deux mois que l’information sur la contamination par la toxine céréulide a été partagée au niveau européen, grâce à une notification des autorités italiennes", explique l'organisation de défense des consommateurs.

"Il y a un manque de transparence de Nestlé qui a effectué les rappels au compte-goutte depuis décembre et même des +retraits silencieux+ dans certains pays sans informer les consommateurs. Les informations se succèdent mais les réponses manquent cruellement", dénonce Foodwatch.

Cette plainte contre X concernera notamment Nestlé et Lactalis, précise-t-elle.

Le géant laitier français Lactalis a annoncé mercredi un rappel de lait infantile en France et dans 16 autres pays, du fait de la présence potentielle de "céréulide". Cette substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer diarrhées et vomissements, est liée à un ingrédient apporté par un fournisseur international.

Ces rappels interviennent après ceux effectués début janvier par plusieurs filiales de Nestlé en Europe.

Selon Foodwatch, le fournisseur de l’acide arachidonique incriminé pour Nestlé est basé en Chine. L'association relève qu'il y a peu de fournisseurs au monde pour cette substance, très réglementée en Europe.

Pour l'association, "cela ne dédouane en aucun cas les géants comme Nestlé et Lactalis de s’assurer de la sécurité sanitaire de leurs produits, du respect des réglementations européennes en matière de traçabilité et d’information aux autorités et aux consommateurs".