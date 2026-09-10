RÉCAPITULATIF DE LA PRESSE-Financial Times - 10 septembre

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Voici les principales informations publiées dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, rencontre Andy Burnham alors que le budget suscite des craintes concernant une taxe exceptionnelle

* Le 10 Downing Street soutient le directeur du contrôle aérien britannique alors que les compagnies aériennes dénoncent les perturbations

* Silver Lake va fusionner les groupes français de logiciels Cegid et Silae dans le cadre d'une opération de 10 milliards d'euros

* Le géant du pare-brise Belron envisage une méga-introduction en bourse

Synthèse

* Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a rencontré mercredi le Premier ministre britannique Andy Burnham et le ministre des Finances John Healey, alors que les craintes grandissent quant à l’instauration d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels imposée aux banques dans le cadre du budget du mois prochain.

* Le gouvernement britannique a réaffirmé sa confiance envers le responsable du système de contrôle aérien du pays, alors même que les compagnies aériennes réclamaient une refonte complète à la suite d’une panne logicielle qui a perturbé le trafic aérien pour la deuxième journée consécutive.

* Silver Lake s'apprête à fusionner les groupes français de logiciels Cegid et Silae pour former une société évaluée à plus de 10 milliards d'euros (11,63 milliards de dollars) avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,6 milliard d'euros.

* Belron envisage une éventuelle introduction en bourse alors que ses actionnaires étudient les possibilités de céder des participations minoritaires dans le groupe spécialisé dans la réparation de vitrages automobiles, ce qui pourrait ouvrir la voie à l’une des plus importantes introductions en bourse en Europe depuis des années.

(1 dollar = 0,8595 euro)