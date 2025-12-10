RÉCAPITULATIF 1-La Fed devrait réduire ses taux, mais pourrait signaler une pause prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés financiers s'attendent à une baisse des taux d'un quart de point de pourcentage

Les divergences de la Fed sur les futures réductions de taux peuvent inciter à un virage hawkish

Déclaration de politique monétaire et mise à jour des projections économiques attendues à 14 heures EST (1900 GMT)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale américaine devrait réduire ses taux d'intérêt mercredi, alors que les décideurs politiques sont confrontés à des lacunes dans les données économiques causées par la récente fermeture du gouvernement et qu'ils travaillent sur des points de vue divergents concernant les risques auxquels l'économie est confrontée. La réduction anticipée d'un quart de point de pourcentage pourrait bien s'accompagner d'une approche non engagée, voire hawkish, de la trajectoire des taux pour l'année prochaine , étant donné la division parmi les décideurs entre ceux qui sont sceptiques quant à la nécessité de davantage de réductions de taux face à une inflation toujours élevée et ceux qui estiment que l'économie et le marché de l'emploi pourraient s'affaiblir si la banque centrale américaine n'abaisse pas les coûts d'emprunt. Les nouvelles projections économiques trimestrielles qui seront publiées en même temps que la dernière décision sur les taux montreront comment les responsables de la Fed s'attendent à ce que l'économie évolue en 2026, ainsi que ce qu'ils considèrent comme la trajectoire appropriée des taux. Toutefois, ces prévisions annuelles deviennent rapidement obsolètes en raison de l'arrivée de nouvelles données et ne disent pas grand-chose sur le rythme des mesures politiques attendues. Les projections publiées cette semaine pourraient avoir une durée de vie particulièrement courte. Quelques jours avant la réunion de la Fed, les agences statistiques américaines publieront un grand nombre de données retardées par la fermeture de 43 jours , y compris des rapports sur l'emploi et l'inflation pour le mois de novembre qui pourraient aider à résoudre le débat central entre les banquiers centraux - une autre raison pour le Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux de faire preuve de circonspection même s'il s'apprête à abaisser son taux directeur dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %. "Nous nous attendons à ce que le FOMC procède à une réduction de 25 points de base cette semaine et à ce qu'il donne des indications nettement plus restrictives", ont écrit les analystes de TD Securities avant la réunion de deux jours de cette semaine. "La décision sera probablement aussi ou plus controversée que celle d'octobre." Les dernières données de base que la Fed a reçues sur l'inflation et l'emploi, ses deux principaux sujets de préoccupation, remontent à septembre, lorsque le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 4,4 %, et que la mesure préférée de l'inflation de la banque centrale était de 2,8 % par rapport à son objectif de 2 %. La décision du 29 octobre de réduire le taux directeur à la fourchette actuelle de 3,75 %-4,00 % a suscité des dissidences en faveur d'une politique monétaire à la fois plus stricte et plus souple, une rareté qui reflète le risque d'une inflation persistante que certains présidents de banques régionales de la Fed ont cité comme leur principale préoccupation, et la possibilité d'un marché de l'emploi en déclin que certains membres du Conseil des gouverneurs de la banque centrale ont placé au centre de leur approche de la politique monétaire. Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran , en congé de son poste de conseiller économique à la Maison Blanche, s'est prononcé lors de chacune des deux réunions auxquelles il a participé en faveur de réductions plus importantes d'un demi-point de pourcentage, et pourrait bien le faire à nouveau. Plusieurs présidents de banques régionales de la Fed se sont publiquement opposés à de nouvelles baisses, et l'on s'attend à ce qu'un ou plusieurs d'entre eux se prononcent à leur tour.

La décision sur les taux, les projections et une nouvelle déclaration de politique seront publiées à 14 heures EST (1900 GMT). Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait tenir une conférence de presse une demi-heure plus tard.

UNE BARRE PLUS HAUTE POUR DE NOUVELLES BAISSES DE TAUX Outre la baisse de taux attendue, les investisseurs prévoient actuellement que la Fed procédera à deux autres réductions de taux d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de 2026, laissant son taux directeur de référence dans la fourchette de 3,00 %-3,25 %.

En septembre, les décideurs politiques ont adopté un point de vue plus restrictif, la projection médiane indiquant que le taux de référence finira 2026 dans la fourchette de 3,25 % à 3,50 %. Huit des 19 projections étaient plus élevées, et certains responsables régionaux ont encore resserré leur vision de la politique appropriée depuis lors. Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JP Morgan, a déclaré que l'émergence de points de vue hawkish parmi les présidents des banques de réserve pourrait laisser les perspectives de taux pour 2026 inchangées par rapport à septembre, avec un soutien déjà étroit pour la réduction attendue cette semaine et une barre plus élevée pour d'autres réductions. Les nouvelles projections de taux "refléteront le malaise à propos de la réduction", a déclaré Feroli, avec la déclaration de politique générale éventuellement modifiée "pour indiquer qu'une réduction est moins probable lors des réunions suivantes", et Powell lors de la conférence de presse après la réunion soulignant "que de nouvelles réductions n'interviendraient qu'en cas de détérioration importante du marché du travail."

Un tel résultat risque de ne pas résoudre le conflit politique au sein de la Fed, ou entre la banque centrale et le président Donald Trump , qui a exigé de fortes baisses de taux depuis son retour au pouvoir il y a un an. M. Trump est en train de choisir un successeur à M. Powell en se basant en partie, a-t-il déclaré cette semaine, sur la volonté de tout candidat de réduire les coûts d'emprunt. Le principal argument en faveur d'une baisse des taux est d'empêcher un ralentissement brutal du marché de l'emploi; les opposants à la baisse des taux font valoir que l'inflation pourrait bien persister l'année prochaine et même augmenter avec l'impact des réductions d'impôts de Trump, qui pourraient stimuler les dépenses des ménages et des entreprises. Entre la fin du mandat de Powell en tant que chef de la Fed en mai et les opinions divisées au sein de la banque centrale, il pourrait devenir plus difficile pour les décideurs politiques de communiquer leurs plans, ont écrit Steve Englander et John Davies, économistes chez Standard Chartered, dans une analyse de la prochaine réunion.

"La façon dont les marchés considèrent le signal de décembre pour l'avenir est compliquée par l'éclatement des opinions du FOMC, la communication politique peu fiable de la Fed, l'impact du shutdown sur les données, l'approche de la fin du mandat du président de la Fed Powell, l'incertitude quant à la crédibilité de son successeur et la rotation possible parmi les participants du FOMC", ont-ils écrit. "Nous pensons que les marchés peuvent à juste titre être sceptiques sur tout message étant donné l'incertitude sur qui sera assis dans ces sièges dans les mois à venir."