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Rebond moins marqué que prévu des promesses de ventes aux USA en août
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 16:16
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Les promesses de vente dans l'immobilier américain ont rebondi moins que prévu en août, la vigueur de l'activité dans le sud et l'ouest du pays ayant été compensée par la faiblesse du nord-est et du Midwest, selon l'enquête mensuelle de la Fédération nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors, NAR).

L'indice de la NAR s'est inscrit en hausse de 0,3% par rapport à juillet, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 2%.

"Malgré des taux d'intérêt en hausse, les acquéreurs ont continué de signer des compromis de vente au mois d'août", observe Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR.

Les taux hypothécaires remontent

"Le marché immobilier tourne néanmoins au ralenti, avec des volumes de ventes inférieurs à ceux de l'an dernier", ajoute-t-il.

Sur un an, les promesses de vente s'inscrivent en baisse de 4,7%.

D'après l'analyste, la hausse des taux d'emprunt vient en effet neutraliser le gain de pouvoir d'achat généré par les créations d'emplois et une hausse des revenus supérieure à celle des prix de l'immobilier.

L'indice est considéré comme un indicateur avancé du marché immobilier dans la mesure où les promesses de vente se concrétisent en vente ferme un ou deux mois plus tard.

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