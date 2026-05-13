Rebond en vue en Europe avec de nombreux résultats

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Un rebond technique des principales Bourses européennes est attendu mercredi après la ‌baisse de la veille liée aux craintes géopolitiques alors que la séance du jour sera marquée par de nombreux résultats d'entreprises et des indicateurs économiques clés en Europe et aux ​Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,64% à l'ouverture après avoir perdu mardi 0,95%. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,57%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,62%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,83% et le Stoxx 600 en hausse de 0,76%.

Alors que le président américain Donald Trump a estimé ​que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran était désormais "sous assistance respiratoire", le locataire de la Maison blanche a renchéri mardi soir en déclarant que les difficultés financières des Américains n'entraient pas dans sa réflexion pour les négociations avec l'Iran. Il ​a assuré à nouveau qu'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire était sa priorité ⁠principale.

Les prochaines étapes, diplomatiques comme militaires, restent incertaines alors que le président américain est attendu ce mercredi en Chine pour une rencontre avec son homologue Xi Jinping.

En ‌attendant, les investisseurs devraient cependant laisser de côté provisoirement la question géopolitique pour se concentrer sur la saison des résultats des entreprises qui se poursuit avec notamment en Europe Alstom, Vallourec, Siemens, Allianz, Porsche, RWE, TUI, Merck Kgaa, ABN Amro, Munich Re ou encore Hapag-Lloyd.

Côté indicateurs sont attendus ​les chiffres définitifs de l'inflation en France pour le mois d'avril, la ‌deuxième estimation de PIB de la zone euro et les prix à la production aux Etats-Unis. Mardi, les données des ⁠prix à la consommation aux Etats-Unis ont montré une accélération de l'inflation en rythme annuel à 3,8% sur un an, ravivant les craintes entourant l'impact de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des cours pétroliers.

A WALL STREET

Deux des trois principaux indices de la Bourse de New York ont fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes ⁠d'une résurgence de l'inflation et d'une ‌dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 56,09 points, à 49.760,56 ⁠points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 11,88 points, soit 0,16% à 7.400,96 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 185,92 points, soit 0,71% à 26.088,203 points.

EN ‌ASIE

A la Bourse de Tokyo, à l'approche de la clôture, l'indice Nikkei avance de 0,76% à 63.221,49 points et le Topix, plus large, prend 1,22% à ⁠3919,97 points, les indices s'étant retournés après des débuts dans le rouge.

Ils sont notamment soutenus par le rebond du fabricant de ⁠puces mémoire Kioxia (+6,36%), tandis que les investisseurs se ‌montrent désormais plus confiants quant aux perspectives des entreprises japonaises.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,6%, enregistrant sa deuxième séance de baisse consécutive.

À Hong Kong, ​l'indice Hang Seng progresse de 0,31%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,09% et le ‌CSI 300 est stable, les indices étant tirés par des rachats à bon compte des valeurs technologiques, notamment dans l'intelligence artificielle (IA), avant la rencontre Trump-Xi.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar fait du surplace (+0,02%) face ​à un panier de devises de référence, se maintenant près de son pic d'une semaine, alors que les chiffres élevés de l'inflation américaine ont fait grimper les rendements des bons du Trésor.

L'euro est pratiquement inchangé, à 1,1734 dollar, tout comme la livre sterling qui se traite à 1,3537 dollar après sa glissade de la veille liée aux appels à la ⁠démission du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie à peine, s'affichant mercredi à 4,4629% après une hausse de 5,3 points de base la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi, en passe de mettre fin à trois séances consécutives de hausse, alors que les investisseurs attendent de nouveaux développements sur le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient et la visite en Chine de Donald Trump.

Le Brent reflue de 1,31% à 106,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 1,38% à 100,77 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 MAI:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 05h30 Chômage au sens du BIT T1 7,8% 7,9%

FR 06h45 Inflation IPCH (définitive) avril +1,2% +1,2%

- sur un an +2,5% +2,5%

EZ 09h00 PIB (deuxième estimation) T1 +0,1% +0,2%

- sur un an +0,8% +0,8%

Production industrielle mars +0,3% +0,4%

- sur un an -1,7% -0,6%

USA 12h30 Prix à la production avril +0,5% +0,5%

- ​sur un an +4,9% +4,0%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)