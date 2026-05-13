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France: l'inflation en hausse en avril, à 2,2% sur un an, selon l'Insee
information fournie par AFP 13/05/2026 à 09:08

L'inflation en avril est supérieure à la prévision de l'Insee pour mai (2,1%) ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'inflation en avril est supérieure à la prévision de l'Insee pour mai (2,1%) ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% sur un an au mois d'avril, tirés par une forte accélération des prix de l'énergie et en particulier du pétrole dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, selon une estimation définitive de l'Insee publiée mercredi.

Les chiffres définitifs confirment l'estimation provisoire publiée fin avril par l'Institut national de la statistique qui traduisaient un retour de l'inflation au-delà du seuil de 2%, après 1,7% en mars.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure avait indiqué fin avril que si cette estimation devait être confirmée, elle entraînerait une hausse du Smic "d'au moins 2%".

Si l'Insee s'attendait à ce que la flambée des cours des hydrocarbures se traduise par un "net regain d'inflation" qui "franchirait les 2% au cours du printemps", elle tablait plutôt sur 1,8% en avril dans sa note de conjoncture de mars, soit 0,4 point de moins que le chiffre confirmé mercredi.

L'inflation en avril est même supérieure à la prévision de l'Insee pour mai (2,1%).

Elle s'explique principalement par la forte hausse des prix de l'énergie qui ont augmenté de 14,3% en avril sur un an, après une hausse de 7,4% en mars, et en particulier ceux des produits pétroliers dans un contexte guerre au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont bondi à 31,4% en avril, après 18,1% en mars. Dans le détail, les prix du gazole augmentent (+42,1% après +23,5%), ainsi que ceux de l'essence (+17,8% après +9,9%) et des combustibles liquides (+58,9% après +40,9%).

Les prix des services accélèrent également sur un an en avril, mais plus modérément (+1,8% après +1,7%).

Ils sont notamment tirés à la hausse par l'augmentation des prix des services d'hébergements (+5,6% après +0,3%) ainsi que des assurances (+4,8% après +3,4%).

A l'inverse, les prix de l'alimentation décélèrent (+1,2% en avril sur un an après +1,8% en mars).

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, augmente de 1,2% sur un mois, après 1,1% en mars. Sur un an, il est en hausse de 2,5% après 2,0% en mars.

L'inflation sous-jacente sur un an, qui ne tient pas compte des prix les plus volatils, comme ceux de l'alimentation ou de l'énergie, s'établit à 1,2% en avril 2026, après 1,1% en mars.

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