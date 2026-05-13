France : l'inflation ICPH confirmée à 2,5% en avril

Des personnes font leurs courses sur un marché local à Nantes

L'inflation ‌en France, harmonisée selon les normes ​européennes (IPCH), est ressortie à 2,5% sur un an en avril, en ligne ​avec les attentes, selon les données définitives ​publiées mercredi par ⁠l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters ‌s'attendaient à une accélération de l'indice IPCH, qui permet les ​comparaisons avec ‌les autres pays de la ⁠zone euro, à 2,5% en avril, comme en première estimation et ⁠après +2,0% en ‌mars.

Sur un mois, l'indice IPCH ⁠a enregistré une hausse ‌de 1,2%, comme prévu lors ⁠de la première estimation et ⁠après +1,1% en ‌mars.

L'indice des prix à la consommation (IPC), ​l'inflation calculée ‌selon les normes françaises, ressort pour sa part à ​2,2% en avril sur un an, comme prévu et ⁠après +1,7% en mars.

Sur un mois, l'IPC avance de 1,0%, comme prévu et après le même chiffre en mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)