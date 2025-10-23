Rebond des marchés européens, Kering leader du CAC 40

(AOF) - Hormis le Dax, les Bourses européennes rebondissent après une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Kering affiche largement la plus forte hausse du CAC 40 grâce au repli moins important que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. En revanche, Dassault Systèmes dévisse après la réduction de son objectif de croissance pour 2025. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,29% à 8230 points et l'EuroStoxx50 progresse de 0,13% à 5646 points. La séance est aussi marquée par la flambée des cours du pétrole à la suite des sanctions infligées par les Etats-Unis au secteur pétrolier russe.

En Europe, Roche (-2,99%, à 272,10 francs suisses) est sanctionné à la Bourse de Zurich après la présentation de ventes un peu décevantes au troisième trimestre et malgré le rehaussement de certains objectifs annuels. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du laboratoire a progressé de 2%, ou de 7% à taux de change constants, à 45,862 milliards de francs suisses, soit 49,598 milliards d'euros. Il s'agit d'une décélération par rapport à la hausse de 4% enregistrée sur le premier semestre à changes courants.

A Paris, plus forte baisse du CAC40, Dassault Systèmes dévisse de 16,04%, à 25,29 euros. Les investisseurs sanctionnent la publication par l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur de revenus trimestriels décevants et la réduction de son objectif de croissance pour 2025. "La dynamique de croissance, principal catalyseur boursier, n'est pas bonne", souligne Invest Securities. Cette déception intervient en outre après le décalage d'une année, à 2029, de son objectif d'un doublement du bénéfice par action, en juin, et l'avertissement sur sa marge d'avril.

Grimpant de 9,80%, à 348,40 euros, Kering occupe largement la tête du CAC 40 ce jeudi. Les investisseurs ont été rassurés par le repli, moins important que prévu, du son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025. Le groupe du luxe a généré des revenus de 3,4 milliards d'euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%). "Le chiffre d'affaires sur ce trimestre ressort 2-3% au-dessus des attentes et montre une amélioration séquentielle du score de croissance de près de 10 points", a commenté Oddo BHF.

Les chiffres macroéconomiques

En France, en octobre 2025, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne un point après cinq mois de stabilité. A 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie et le commerce de détail mais s'assombrit dans les services et le bâtiment. En outre, en octobre 2025, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi gagne trois points.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, suivies de celles sur les ventes de logements anciens en septembre à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connues à 16h30.

Vers 12h, l'euro cède 0,19% à 1,1592 dollar.