Bureau Veritas confirme ses prévisions annuelles

(AOF) - Bureau Veritas s'adjuge 1,57% à 28,40 euros dans le sillage de sa performance solide au troisième trimestre 2025 et de la confirmation de ses perspectives annuelles. Le spécialiste de la certification a dégagé un chiffre d'affaires de 1,58 milliard d'euros, en hausse de 2,3% sur un an en données publiées. En organique, elle s'élève à 6,3%. Les divisions "marine & offshore" (+16,2%), "bâtiments et infrastructures" (+7,1%) et "industrie" (+6,9% sur un an) sont parvenues à tirer leur épingle du jeu.

S'appuyant sur un pipeline d'opportunités robuste, un carnet de commande solide et des fondamentaux de marché porteurs à moyen et long termes, Bureau Veritas réitère ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Le spécialiste de la certification vise toujours une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

"Une très légère hausse du chiffre d'affaires, une croissance organique satisfaisante et des perspectives confirmées devraient rassurer les investisseurs quant aux bonnes performances de Bureau Veritas dans un contexte macroéconomique très contrasté", souligne RBC.

Pour Jefferies, qui maintient un conseil à l'Achat sur le dossier : "Les perspectives pour l'exercice 2025 sont réaffirmées, ce qui devrait rassurer, tandis que nous notons deux nouvelles acquisitions (environ 0,4 % du chiffre d'affaires) suggérant une accélération potentielle du programme de fusions-acquisitions".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (6 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 6,2 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29 %), l’agro-alimentaire & matières premières (20 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (9 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 35 %, l’Asie-Pacifique pour 28 % (dont la Chine, 1er pays du groupe pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % ;

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires LEAP 28 fondée sur un portefeuille résistant d’activités dont 45 % proviennent de contrats pluri-annuels et dopée par :

- la gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de croissance -cybersécurité, énergies renouvelables, développement durable- et cessions d’activités matures finançant les acquisitions (10 en 2024) ;

- le travail sur le dette par des remboursements anticipés d’obligations,

- la spécificité des conquêtes de marché : via l’offre de solutions « de bout-en- bout » dans la transition énergétique,et via la combinaison partenariats/ acquisitions, positive pour la rentabilité;

- la digitalisation des opérations via des plateformes transverses,

- une innovation accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab, les partenariats de recherche et industriels ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 4 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau et carnet de solide permettant une évaluation juste des capex ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,2 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06, notée A3 par Moody’s.

Défis

- Intégration des acquisitions réalisées en 2024 (3O0 M€ de revenus attendus et de celles réalisées au 1 er trimestre (ContecAQS en Italie, GeoAssay au Chili, soit 38 M€) ;

- Après une hausse de 8,3 % du chiffre d’affaires à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissance des revenus « modérée à élevée » à moins de 10 %, amélioration de la marge opérationnelle et flux de trésorerie élevés avec un taux de conversion de + 90 % ;

- Ambition 2028 : gain de -10 % par an des revenus et marge opérationnelle de +16 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,9 € et 200 M€ de rachats d’actions avant fin juin.