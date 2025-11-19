Rebond attendu à Wall Street, Nvidia et la Fed vont prendre la lumière

(AOF) - Les marchés américains devraient légèrement rebondir, avant les résultats du troisième trimestre de Nvidia. Sa publication est très attendue par les investisseurs, face aux craintes de surévaluation des valeurs technologiques. En outre, la politique monétaire américaine sera à nouveau évoqué ce mercredi avec la publication à 20h des minutes de la dernière réunion de la Fed. Les investisseurs seront à la recherche d'indices à propos de sa décision de décembre sur ses taux. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,44% et 0,59%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en net repli avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia mercredi soir et la publication du rapport sur l'emploi US de septembre, jeudi. Aussi, la visibilité concernant les prochaines mesures de la Fed est devenue très floue. Les commandes à l'industrie outre-Atlantique ont rebondi comme prévu en août. Au chapitre des valeurs, Home Depot a été sous pression dans le sillage de l'abaissement de sa prévision annuelle de bénéfice. Le Dow Jones a reculé de 1,07% à 22432 points et le Nasdaq de 1,21% à 22432 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est réduit plus qu'attendu au mois d'août. Il s'est installé à 59,60 milliards de dollars, contre une prévision à 61,30 milliards de dollars et un précédent à 78,20 milliards de dollars en juillet.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed à 20h00.

Les valeurs à suivre

Adobe

Adobe va acquérir Semrush, une plateforme leader en visibilité de marque, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire à 12 dollars par action, ce qui représente une valeur d'environ 1,9 milliard de dollars. Le prix proposé représente une prime de 77,4% par rapport au cours de clôture de mardi. "Semrush est un partenaire puissant pour les marketeurs cherchant à gérer la visibilité de leur marque et leur portée auprès du public grâce à ses solutions d'optimisation générative basée sur les données et d'optimisation pour les moteurs de recherche " explique Adobe.

Boeing

Boeing et flydubai ont annoncé que la compagnie aérienne à bas prix émiratie basée à Dubaï avait signé un protocole d'accord, portant sur l'acquisition de 75 appareils 737 MAX et 75 autres en option, soit un possible total de 150 avions. Aucun détail financier n'a été divulgué. Avec ce quatrième engagement sur le 737 MAX, flydubai modernise sa flotte et poursuit l'expansion de son réseau en pleine croissance. La compagnie aérienne exploite actuellement 96 Boeing 737. Une fois finalisé, ce nouvel accord viendrait s'ajouter aux commandes en cours de 737 MAX issues d'achats antérieurs.

Lowe's

Lowe's avance de 5% en avant-Bourse malgré la publication de ventes comparables en hausse de 0,4% au troisième trimestre, en-dessous des attentes (+1%). La chaîne de magasins de bricolage vise désormais des ventes annuelles à 86 milliards de dollars, alors qu'elle anticipait précédemment une fourchette de 84,5 à 85,5 milliards de dollars. Toutefois, le concurrent de Home Depot a réduit sa prévision de bpa annuel à environ 12,25 dollars, par rapport à son objectif précédent de 12,20 à 12,45 dollars.

Nvidia

Nvidia publiera ses comptes du troisième trimestre ce soir après la clôture. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle cible en moyenne 54 milliards de dollars de ventes, tandis que Wall Street cible 55 milliards de dollars. J.P. Morgan s'attend à ce que le groupe vise des revenus entre 63 et 64 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant ainsi les attentes de Wall Street de 61,5 milliards de dollars.

Target

Target, dont le titre perd 2% en avant-Bourse, a dévoilé des ventes trimestrielles en baisse de 1,6% à 25,27 milliards de dollars et ressortant inférieures aux attentes. Le groupe de distribution a par ailleurs fait part d'un bénéfice par action de 1,78 dollar au cours du troisième trimestre, clos le 1er novembre, là où le consensus ciblait 1,72 dollar.