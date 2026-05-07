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Realty Income revoit à la hausse ses prévisions d'AFFO pour 2026 grâce à une forte demande et à une intensification des investissements
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - Realty Income O.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles concernant le flux de trésorerie d'exploitation ajusté (FFO), invoquant une forte demande et une intensification de l'activité d'investissement.

Les actions de la société basée à San Diego, en Californie, ont progressé d'environ 1% dans les échanges après la clôture.

* La société a déclaré s'attendre à ce que le FFO ajusté par action pour 2026 se situe entre 4,41 et 4,44 dollars, contre une prévision précédente de 4,38 à 4,42 dollars

* En mars, Realty Income a annoncé qu'elle allait recevoir 1 milliard de dollars de la part du gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N et de ses filiales en échange d'une participation de 49% dans une nouvelle coentreprise qui devrait détenir un portefeuille d'actifs commerciaux à locataire unique assortis de baux nets à long terme.

* Maintient ses prévisions de croissance annuelle des loyers à périmètre constant entre 1,0% et 1,3%

* Realty Income dispose d'un portefeuille de plus de 15.500 biens immobiliers loués à plus de 1.786 clients dans les secteurs du commerce de détail, de la restauration, de l'industrie et des jeux d'argent.

* La société a annoncé un FFO ajusté de 1,13 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, supérieur aux estimations des analystes de 1,10 $, selon les données compilées par LSEG.

* Realty Income, qui compte Walgreens et Dollar General parmi ses clients, a affiché un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1,45 milliard de dollars.

* La société a revu à la hausse ses prévisions d'investissement pour l'ensemble de l'année, les portant de 8 milliards de dollars à 9,5 milliards de dollars.

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