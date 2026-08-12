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Realty Income affiche une légère hausse après avoir augmenté le montant de son émission d'obligations convertibles à 875 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 12:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de Realty Income ( O.N ) ont progressé de 0,1 % à 61,94 dollars avant l'ouverture de la séance de mercredi, après que la société a levé davantage de capitaux que prévu ** La société d'investissement immobilier commercial (REIT) a annoncé avoir fixé le prix d'une émission privée de 875 millions de dollars d'obligations convertibles à 3,75 % (OC), arrivant à échéance le 15 août 2031

** Le montant de l’émission a été porté de 750 millions de dollars; le prix de conversion de 72,72 dollars représente une prime de 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 61,89 dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales, notamment le remboursement ou le rachat de dette, la mise en place de swaps de devises ou d’autres instruments de couverture, ainsi que le développement, le réaménagement et l’acquisition de nouveaux biens immobiliers, entre autres

** Elle prévoit également d’utiliser environ 29 millions de dollars pour couvrir le coût des opérations de « capped call » et environ 188,7 millions de dollars pour racheter des actions auprès des acquéreurs initiaux des obligations convertibles afin de faciliter la couverture

** La société, basée à San Diego, en Californie, affiche une capitalisation boursière de près de 59 milliards de dollars

** Depuis le début de l’année, l’action O a progressé de 9,8 % jusqu’à mardi, en ligne avec la hausse d’environ 10 % enregistrée par le secteur immobilier de l’indice S&P 500

.SPLRCR

** La recommandation moyenne de 25 analystes est « conserver »; l’objectif de cours médian est de 68 dollars, selon les dernières données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2026 à 12:52:57.

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