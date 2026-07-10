Réactions à l'introduction en bourse de SK Hynix sur le Nasdaq, d'une valeur de 26,5 milliards de dollars

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Le fabricant sud-coréen de puces électroniques SK Hynix 000660.KS , qui a levé 26,5 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse aux États-Unis jamais réalisée par un émetteur étranger, fera son entrée au Nasdaq vendredi.

Voici quelques réactions d’investisseurs et d’analystes à cette introduction en bourse.

SAM KONRAD, GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT POUR ASIA EQUITY INCOME, JUPITER ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR

“Cette cotation pourrait signifier que les ADR se négocient avec une prime par rapport aux actions locales, mais surtout, elle pourrait contribuer à une réévaluation des actions SK Hynix cotées en Corée, qui se négocient actuellement avec une décote de PER par rapport à Micron MU.O , alors que nous estimons que SK Hynix devrait se négocier au moins au même niveau que la valorisation de Micron.

Espérons que, parallèlement à la cotation des ADR, SK Hynix nous présentera également un plan actualisé de redistribution aux actionnaires, qui devrait se traduire par une augmentation significative de son dividende et un programme de rachat d’actions.

Si SK Hynix bénéficie d’une réévaluation, cela devrait également contribuer à soutenir une réévaluation de Samsung Electronics 005930.KS , en particulier lorsque la société publiera les détails de ses plans de redistribution aux actionnaires.

Nous détenons actuellement une position plus importante sur Samsung Electronics que sur SK Hynix, car nous possédons des actions privilégiées de Samsung Electronics qui se négocient avec une forte décote par rapport à leur valorisation. Nous apprécions également la plus grande diversification des activités de Samsung et voyons un potentiel de hausse notamment dans ses activités de fonderie.”

RICHARD CLODE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, JANUS HENDERSON, ROYAUME-UNI

“L’introduction en bourse des ADR de SK Hynix est importante, car elle permet pour la première fois aux investisseurs américains et internationaux qui n’ont pas accès aux actions coréennes locales d’accéder au leader mondial des mémoires à haute bande passante. Même pour les investisseurs américains et internationaux ayant accès au marché coréen local, la possibilité de négocier ces actions dans un fuseau horaire plus pratique est un atout dans un secteur aussi volatil et cyclique que celui de la mémoire.”

GIUSEPPE SETTE, COFONDATEUR, REFLEXIVITY, LONDRES

“C’est le moyen le plus direct pour les investisseurs américains de s’exposer au thème de la mémoire pour l’IA via une grande capitalisation, et Hynix a délibérément choisi le Nasdaq pour répondre à cette demande et profiter des valorisations plus élevées dont bénéficient les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs par rapport à celles de Séoul. SK Hynix conclut son opération grâce à la solidité de son projet, mais les entreprises qui suivront pourraient être confrontées à un marché plus difficile et plus sélectif.”

THOMAS HAYES, PRÉSIDENT DE GREAT HILL CAPITAL LLC, NEW YORK

“Le secteur mondial des semi-conducteurs est actuellement le plus surchargé au monde.”

“Les banquiers et l’émetteur, en l’occurrence SK Hynix, répondent à la demande là où elle se trouve. Ils constatent des valorisations excessives et souhaitent en tirer parti.”

JULIA HERMANN, STRATÈGE DES MARCHÉS MONDIAUX, NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT, NEW YORK

“Les nouvelles offres d’actions se concentrent de plus en plus sur le thème le plus prisé du marché. La vente d’ADR de SK Hynix confirme que l’on demande aux investisseurs d’absorber une exposition supplémentaire aux semi-conducteurs.”