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RBC reste positif sur la défense américaine
information fournie par AOF 21/07/2026 à 11:29

(Zonebourse.com) - Les perspectives du secteur de la défense demeurent solides, portées par la hausse des dépenses militaires et la vigueur de l'après-vente aéronautique. Néanmoins, dans une note publiée ce matin, RBC rappelle que le calendrier d'attribution des grands contrats ainsi que les "mid-terms" aux Etats-Unis pourraient limiter à court terme le potentiel de certaines valeurs.

Alors que la saison des résultats trimestriels bat son plein aux Etats-Unis, RBC Capital Markets confirme sa vision positive du secteur de l'aéronautique et de la défense. Le broker met notamment en avant RTX et Northrop Grumman grâce à leur exposition aux missiles, aux munitions et aux grands programmes de défense... Une préférence qui ne l'empêche pas d'ajuster certaines valorisations. Pour le courtier, le principal frein repose surtout sur le calendrier de contractualisation et les incertitudes budgétaires américaines

En effet, alors que la demande reste robuste, les analystes estiment que nombreux contrats majeurs, notamment dans le cadre du programme américain de production de munitions, ne devraient être finalisés qu'au 4e trimestre 2026, voire en 2027.

Dans ce contexte, RBC maintient son objectif de cours à 230 USD sur RTX mais réduit sa cible de 750 à 640 USD sur Northrop Grumman, tout en conservant sa recommandation "surperformance" sur les deux valeurs.

Il réduit également son objectif de cours sur L3Harris de 365 à 310 USD tout en maintenant une recommandation "neutre" sur la valeur. Cette révision reflète une contraction des multiples de valorisation appliqués à l'activité Missile Solutions ainsi que les inquiétudes des investisseurs concernant les investissements nécessaires dans les moteurs-fusées à propergol solide.

A l'inverse, l'objectif de cours d'AAR ("surperformance") est relevé à de 125 à 145 USD, tandis que ceux de Boeing ("surperformance"), Lockheed Martin ("neutre") et General Dynamics ("neutre") restent inchangés, à respectivement 275 USD, 575 USD et 385 USD.

RBC précise que les perspectives de l'après-vente aéronautique demeurent "favorables", soutenues par la reprise des livraisons d'Airbus et de Boeing. Enfin, RBC considère que General Dynamics pourrait relever ses prévisions annuelles, grâce à des livraisons de jets d'affaires Gulfstream supérieures aux attentes, tandis que Boeing devrait conserver ses objectifs de trésorerie malgré une amélioration de ses livraisons.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 11:29:00.

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